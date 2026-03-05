Así rescatan a joven discapacitada de una presunta red de trata.

Una joven de 24 años retraso madurativo, fue rescatada en Chaco antes de que pudiera ser trasladada al norte argentino por una presunta red de trata de personas. El caso es investigado.

La situación salió a la luz cuando la víctima contó en el Centro de Abordaje en Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos del barrio Toba que su novio, de nacionalidad extranjera, le había propuesto viajar para trabajar como modelo en Salta y Jujuy.

Ante la sospecha de una posible maniobra de captación, se alertó a las autoridades y la fiscal de Género subrogante, María Noel Benítez, ordenó el inicio urgente de una investigación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, intervino la División Sanidad Policial para evaluar el estado de salud de presunta víctima, mientras la causa avanza para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades remarcaron que el procedimiento fue preventivo.