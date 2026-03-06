La Argentina avanzó 18 puestos en el Índice Mundial de Libertad Económica.

De acuerdo al ranking elaborado por Heritage Foundation, el país registró una mejora significativa por las políticas de desregulación. La organización destacó las reformas fiscales, monetarias y regulatorias.

La Argentina alcanzó su mayor progreso en más de 10 años dentro del Índice de Libertad Económica elaborado por la Heritage Foundation.

El país obtuvo un puntaje de 57,4, lo que representa una suba de 3,2 puntos frente al año previo y la mejora más significativa a nivel global.

De este modo, en un listado de 176 países, la Argentina se ubica en el puesto 106 del ranking, quedando por debajo de Bhutan y por encima de Ghana. El año pasado ocupaba el 124. Pese al desempeño positivo, aún permanece en la categoría “Mayormente no libre”.