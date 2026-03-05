Supermercados: ¿Cuánto gasta cada provincia y cuál es la más cara para ir de compras?

Un análisis del INDEC reveló cuánto gasta una personal al mes en el supermercado según cada provincia.

Se puede ver que en las provincias del sur, tienden a ser más caras. Por ejemplo, en Neuquén se calculó un promedio de 187 mil pesos por persona, mientras que en Caba se estima un gasto de 142 mil pesos por habitante.

Por otro lado, la entidad asegura que Córdoba está cerca de los 68 mil y Santa Fe con 39 mil pesos.

Las provincias más económicas para la compra mensual de alimentos fueron, en primer lugar Santiago del Estero, seguido por Chaco, y luego Tucumán.

Se observan brechas importantes entre las distintas regiones del país, ya que según aseguraron del INDEC, hay diferencias en cómo está conformado el mercado, acorde a la jurisdicción, que a su vez, depende de la cantidad de personas que habitan el espacio, por lo cual esto permite distinguir la disparidad entre las mencionadas.