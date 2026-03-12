La inversión en infraestructura es la clave para el crecimiento de China

A pesar de un entorno geopolítico tenso y una guerra comercial liderada por Estados Unidos en 2025, China alcanzó su objetivo de crecimiento del 5%, con un PIB que llegó a los 140,19 billones de yuanes (20,4 billones de dólares). Las contribuciones al crecimiento del PIB del año pasado de los tres componentes de la demanda agregada —consumo final, formación de capital y exportaciones netas— fueron del 52%, 15,3% y 32,7%, respectivamente.

A pesar del impresionante desempeño general del crecimiento para 2025, la estructura de la demanda agregada resultó problemática. El crecimiento del consumo, medido por las ventas minoristas totales de bienes de consumo, se situó en solo el 3,7% interanual. La inversión en activos fijos (IAF), un indicador de la formación de capital, cayó un 3,8%, la segunda cifra más baja desde la década de 1980. De las tres categorías principales de IAF, la inversión manufacturera creció un 0,6%, significativamente más lento que en el periodo del año anterior, mientras que la inversión inmobiliaria se desplomó un 17,2% y la inversión en infraestructura cayó un 2,2%, el primer descenso anual desde que se dispone de estadísticas. Inesperadamente, las exportaciones netas en 2025 se mantuvieron tan fuertes como en 2024, registrando un superávit comercial de 8,5 billones de yuanes. A falta de datos oficiales sobre la participación de las exportaciones netas en el PIB a principios de 2025, se puede inferir razonablemente que las exportaciones netas de China crecieron a una tasa de dos dígitos.

El gobierno de China ha fijado ahora su objetivo de crecimiento para 2026 entre el 4,5% y el 5%. Esto es alcanzable con el deflactor del PIB de China todavía en territorio negativo y un amplio espacio de maniobra para una política fiscal y monetaria más expansiva. Pero requerirá acelerar el crecimiento tanto del consumo como de la inversión.

Para empezar, el gobierno chino debe aprovechar las políticas relativamente exitosas que introdujo en años recientes para estimular el consumo. Estas incluyeron la emisión de 300.000 millones de yuanes en bonos del tesoro a ultra largo plazo para un programa de renovación de bienes de consumo, la exención del impuesto de compra para vehículos de nuevas energías (por un valor superior a 200.000 millones de yuanes) y el ofrecimiento de cientos de miles de millones de renminbi en subsidios para la compra de vehículos y electrodomésticos. El gobierno también aumentó el gasto en beneficios de seguridad social, incluyendo pensiones y programas de subsistencia.

Un desafío más serio es la disminución de la inversión. Sin duda, la inversión en manufactura de alta tecnología fue un punto brillante, creciendo a dos dígitos. Pero no fue suficiente para compensar la continua caída de la inversión inmobiliaria, que ha bajado más del 10% durante tres años consecutivos. El gobierno chino ha respondido con una serie de políticas, que incluyen la compra de unidades de vivienda no vendidas y la reducción de las tasas de interés de las hipotecas existentes. No obstante, estabilizar el mercado y devolver la inversión inmobiliaria a territorio positivo llevará más tiempo del esperado.

La caída sin precedentes de la inversión en infraestructura representa el principal desafío. Aunque China ha logrado avances notables en el desarrollo de infraestructuras, se debe hacer más, incluyendo la modernización de las redes de transporte, energía, conservación de agua y comunicaciones, y la creación de nuevos marcos para apoyar a una sociedad que envejece. Esto costará una cantidad enorme de dinero. Por ejemplo, durante los próximos cinco años, China construirá y renovará más de 700.000 kilómetros de tuberías subterráneas urbanas, lo que por sí solo requerirá más de 5 billones de yuanes.

Dado esto, y debido a que la estrategia de "doble circulación" del gobierno chino exige impulsar la demanda interna al tiempo que se reduce la dependencia de la demanda externa, los responsables de las políticas se centrarán este año en eso y en reequilibrar el comercio. En términos de gestión macroeconómica a corto plazo, la solución más eficaz para ambos problemas es aumentar la inversión en infraestructura.

A pesar de los resultados positivos, los esfuerzos del gobierno por impulsar el consumo tuvieron menos éxito de lo esperado para estimular el crecimiento del PIB. Esto se debe a que el consumo de los hogares es una función del ingreso permanente. Si los hogares no confían en que las ganancias de ingresos sean permanentes y que los ingresos seguirán aumentando en el futuro previsible, es poco probable que aumenten el consumo de manera significativa.

Es un problema de "el huevo o la gallina": un mayor crecimiento del PIB requiere un consumo más fuerte, pero este último depende del primero. Para romper este estancamiento, los responsables de las políticas deben expandir significativamente la inversión en infraestructura, que está bajo la discreción del gobierno y es independiente tanto de los niveles de ingresos existentes como del gasto en consumo. Esto la convierte en la forma más eficaz de empezar a impulsar el crecimiento económico.

Por supuesto, se podría argumentar que el estímulo al consumo de China, incluidos los subsidios directos y las reformas de la seguridad social, no fue lo suficientemente grande. El paquete del año pasado fue, de hecho, mucho más pequeño que el estímulo post-COVID que Estados Unidos introdujo en 2021. Pero no hay que olvidar que la inflación estadounidense alcanzó un máximo de cuatro décadas del 9,1% en junio de 2022. Por el contrario, aumentar la inversión en infraestructura tiene menos probabilidades de crear presiones inflacionarias porque incrementa la capacidad de producción a largo plazo.

Afortunadamente, China no enfrenta una amenaza de inflación (aunque esto podría cambiar debido a choques externos) y todavía tiene un amplio espacio fiscal, que el gobierno debería utilizar para adoptar una política más expansiva, apoyada por una política monetaria acomodaticia. Muchas otras autoridades fiscales ya han abandonado la adhesión a objetivos rígidos, como los criterios de Maastricht en Europa; China debería hacer lo mismo. Elevar sustancialmente la relación déficit presupuestario/PIB para financiar la inversión en infraestructura ayudaría a China a establecer una composición más sostenible de la demanda agregada y, fundamentalmente, a seguir alcanzando sus objetivos de crecimiento.

(*) Yu Yongding, ex presidente de la Sociedad China de Economía Mundial y director del Instituto de Economía y Política Mundial de la Academia China de Ciencias Sociales, formó parte del Comité de Política Monetaria del Banco Popular de China de 2004 a 2006.