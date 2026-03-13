Un incendio registrado a bordo del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford (CVN-78) encendió las alarmas de EE.UU mientras la nave operaba en el Mar Rojo. El incidente dejó al menos dos marineros heridos y obligó a activar los protocolos de emergencia en una de las embarcaciones militares más avanzadas del mundo.

El buque norteamericano lidera grupos de combate aeronavales y su despliegue en el océano Índico forma parte de las operaciones de seguridad marítima y de apoyo a aliados en el marco de la guerra en Medio Oriente.

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A diferencia de otras fuerzas armadas que dependen de bases en territorio aliado, el portaaviones USS Gerald R. Ford permite operar de forma autónoma en aguas internacionales desde el Mar Rojo o el Golfo Pérsico, el navío puede lanzar operaciones contra objetivos a miles de kilómetros tierra adentro.

Según reportó la Armada Estadounidense, el siniestro se inició en un compartimento técnico interno, aún no especificado públicamente. Sin embargo, se aclaró que “fue accidental” y no está vinculado al conflicto bélico.

Comando responsable de operaciones del ejército de EE.UU: “No hay daños en el sistema de propulsión del buque”

El comando responsable de las operaciones del ejército de Estados Unidos informó que “dos marineros reciben tratamiento médico por lesiones que no ponen en peligro sus vidas y se encuentran estables”. Además, a través del parte oficial se precisó que “no hay daños en el sistema de propulsión del buque” y continúa “plenamente funcional”.

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El reporte oficial de la Quinta Flota del ejército de EE.UU señaló que el personal del portaaviones Gerald Ford actuó para contener el incendio dentro del compartimento afectado. Los equipos internos de control de daños intervinieron en el área donde surgieron las llamas y lograron extinguir el fuego durante las operaciones de la nave.

Expertos técnicos abrieron una investigación para determinar su causa exacta. Entre las hipótesis preliminares se plantean: fallas eléctricas en equipos auxiliares, sobrecalentamiento de maquinaria, problemas en sistemas de combustible o lubricación y un error humano durante labores de mantenimiento.

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“Los marineros actuaron con rapidez y profesionalismo”, indicaron voceros navales, subrayando que no fue necesario evacuar secciones críticas ni suspender las operaciones aéreas por un período prolongado.

La tripulación aplicó procedimientos estándar de control de daños, incluyendo el sellado de compartimentos, ventilación forzada y uso de sistemas automáticos de supresión de fuego.

PM/ff