El flamante Líder Supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, emitió su primer comunicado oficial este jueves 12 de marzo en medio de una inmensa oleada de versiones que indicaron su fallecimiento o estado vegetativo. La declaración fue una señal de que el régimen busca disipar los rumores sobre su estado de salud tras los bombardeos que impactaron estructuras clave.

La televisión estatal iraní difundió el mensaje escrito del mandatario donde llamó a la "resistencia inquebrantable contra los agresores". El comunicado no hizo mención alguna a las condiciones físicas del mandatario. El texto se centró en directivas ideológicas, una estrategia habitual para ganar tiempo durante procesos de sucesión traumáticos o recuperaciones complejas.

El ayatolá de los mil millones: el imperio financiero invisible de Mojtaba Khamenei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El líder supremo está plenamente consciente de los desafíos y lidera la respuesta contra la agresión sionista", rezó la nota oficial. Sin embargo, no hubo testigos directos que confirmaran haber visto al clérigo caminar o hablar.

En el mensaje leído en su nombre, Mojtaba también aludió a las pérdidas familiares, diciendo que además de que su padre también había perdido en el ataque a "mi querida y leal esposa", su hermana, su hijo y su cuñado.

El mensaje de Mojtaba Jamenei, emitido el jueves sin contenido de vídeo ni audio, no hizo nada para disipar las especulaciones sobre su estado, después de que la televisión estatal y algunos funcionarios confirmaran que había resultado herido.

Pero la ausencia de registros fílmicos y fotográficos del nuevo ayatolá alimentó las sospechas sobre la gravedad de sus lesiones. Informaciones filtradas señalaron que el clérigo permanece hoy en estado de coma después de un ataque que resultó en la amputación de una de sus piernas.

El Pentágono dijo este viernes que el ayatolá estaba "herido" y "probablemente desfigurado". "Sabemos que el nuevo llamado líder no tan supremo está herido y probablemente desfigurado", declaró el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en una rueda de prensa el jueves.

La falta de imágenes reforzó la hipótesis de una cúpula gobernante debilitada tras el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel, que eliminó al que fuera líder supremo iraní desde 1989, Alí Khamenei. El país opera bajo un sistema de mando automático mientras la figura central de la teocracia, hijo del anterior líder, al parecer lucha por su vida en un entorno de extremo hermetismo.

Los informes médicos oficiales indicaron que Khamenei recibió tratamiento de urgencia en una clínica privada de Teherán. El entorno del líder calificó estas versiones como "propaganda occidental", aunque no presentó pruebas de vida que confirmaran su integridad física ni su capacidad motriz.

¿Cómo funciona el sistema de poder en Irán? 6 claves para entender por qué resiste tras la muerte de Alí Jamenei

El bombardeo que hirió al líder ocurrió en un complejo de alta seguridad, causando daños estructurales severos en el búnker subterráneo donde se refugiaba el sucesor de Ali Khamenei. Las autoridades iraníes negaron sistemáticamente la pérdida del miembro inferior del clérigo.

Pero a pesar de las desmentidas, los movimientos de helicópteros médicos en la zona de la residencia oficial fueron constantes durante las últimas 48 horas, informaron medios internacionales.

¿Qué impacto tiene la ausencia de Mojtaba Khamenei?

La magnitud de sus lesiones sigue siendo objeto de conjetura o tampoco está claro si es la gravedad de sus heridas —más que cuestiones de seguridad— lo que le impide aparecer en público. EEUU dijo que "está herido y probablemente desfigurado".

La designación de Mojtaba como Líder Supremo se produjo en un contexto de máxima tensión bélica, pero su desaparición de la escena pública alimenta las dudas.

El control del país permanece bajo una estructura de mando colegiada debido a la incapacidad del líder. "La situación de Khamenei es crítica y su capacidad para gobernar es nula en este momento", afirmó el reporte del Daily Mail basado en fuentes médicas locales.

Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

La situación política de la República Islámica es frágil ante la falta de una cabeza visible y medios europeos especulan que las dudas sobre la salud de Mojtaba generaron cortocircuitos en la cadena de mando de las fuerzas armadas iraníes.

Por otra parte, los informes de inteligencia sugirieron que la amputación de la pierna fue necesaria para salvar la vida del clérigo tras una infección severa post-ataque. La recuperación de un cuadro de coma inducido suele dejar secuelas cognitivas que impedirían el ejercicio del mando supremo de Irán.



¿Qué miembros de la familia Jamenei murieron al inicio de la guerra?

El líder supremo desde 1989, Alí Khamenei, fue asesinado en los ataques del 28 de febrero.

Los ataques aéreos entre Estados Unidos e Israel que el 28 de febrero mataron al ayatolá Ali Jamenei no solo resultaron en la muerte del veterano líder supremo de Irán, sino también de varios miembros clave de la familia. Su hijo Mojtaba, uno de los seis hijos de Jamenei, fue nombrado una semana después nuevo líder supremo. Sin embargo, otros miembros clave de la familia fueron asesinados, aunque ha habido incertidumbre sobre el destino de algunos.

El líder supremo desde 1989, Jamenei, fue asesinado en los ataques del 28 de febrero. Las autoridades iraníes negaron inicialmente su muerte, pero los medios estatales confirmaron al día siguiente que había sido asesinado. No se han hecho públicas imágenes de su cadáver y un funeral de Estado que se suponía debía haberse celebrado a principios de este mes ha sido pospuesto indefinidamente.

Mojtaba Khamanei dijo en su mensaje que había visto el cadáver del difunto ayatolá tras su "martirio". Describió el cuerpo de su padre como "una montaña de firmeza" con el puño de la única mano funcional de su padre —su otro brazo quedó paralizado tras un atentado con bomba en los años 80— apretado en señal de desafío.

Drones, agentes encubiertos y blancos civiles: los escenarios que evalúa Estados Unidos ante una represalia de Irán

"La esposa del líder supremo mártir está viva, y los primeros informes sobre su martirio eran incorrectos", dijo la agencia de noticias Fars.

Mojtaba Jamenei dijo que su "hermana sacrificada" fue asesinada, así como su hijo y el marido de "mi otra hermana". No especificó los nombres.

Además de tres hermanos, Mojtaba tenía dos hermanas, Hoda y Boshra. Boshra se casó con el hijo del veterano portero y jefe de gabinete de Khamanei, el clérigo Mohammad Mohammadi Golpayegani. Hoda se casó con Mesbah Bagheri Kani, hijo del destacado clérigo Mohammad Bagher Bagheri. También hay informes no confirmados de que varios nietos de Ali Jamenei fueron asesinados.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh era la esposa de Ali Jamenei, pero a pesar de la posición elevada de su marido, una figura de los perfiles más bajos de Irán. Casi nunca la fotografiaban y rara vez aparecía en público, muy alejada de cualquier noción de primera dama. Algunos medios de comunicación desde dentro de Irán afirmaron que había muerto en los bombardeos. Pero Mojtaba Khamenei no la mencionó como una de las fallecidas y el jueves se informó que había sobrevivido.

DS/ff