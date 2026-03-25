Argentina votó en contra de declarar la esclavitud africana como el “crimen más grave contra la humanidad”

Argentina votó este miércoles en contra de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas que buscaba definir a la esclavitud africana como el “crimen más grave contra la humanidad”.

La iniciativa, presentada por Ghana, obtuvo 123 votos a favor y 52 abstenciones. Solo tres países rechazaron el texto: Argentina, Estados Unidos e Israel.

Qué planteaba la resolución

El documento proponía calificar la trata transatlántica de personas africanas esclavizadas y el sistema de esclavitud racial como el crimen más grave de la historia, por su impacto global y sus consecuencias a largo plazo.

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En sus fundamentos, señalaba la magnitud, duración y brutalidad del fenómeno, además de sus efectos persistentes en las estructuras sociales, económicas y raciales a nivel mundial.

El argumento de Estados Unidos

Desde la representación estadounidense ante el Consejo Económico y Social de la ONU, el funcionario Dan Negrea explicó el rechazo al considerar que la resolución presentaba aspectos “problemáticos”.

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Aclaró, sin embargo, que su país mantiene una condena a la esclavitud, pero no reconoce la existencia de un derecho legal a reparaciones por hechos históricos que no eran considerados ilegales bajo el derecho internacional en su momento.

Alineamiento y antecedentes

El voto argentino se interpretó como un nuevo gesto de alineamiento con Javier Milei con Estados Unidos e Israel en el escenario internacional.

No es la primera vez que la Argentina adopta una postura controvertida en el organismo. En votaciones recientes, el país también se había diferenciado en temas vinculados a derechos humanos y política internacional.

LB