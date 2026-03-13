Desacuerdos entre las fuerzas iraníes: la tercera semana de guerra expone rivalidades entre el Ejército y la Guardia Revolucionaria

Algunos medios informaron que las tropas iraníes estarían desertando en masa, tras recibir solo 10 balas cada batallón. Los heridos en ataques aéreos estadounidenses e israelíes estarían siendo abandonados a su suerte.

Entrando en la tercera semana de un conflicto que no se esperaba fuera tan largo, las unidades de primera línea de Irán comenzaron a lidiar con la escasez de municiones e insuficiencia de suministros básicos como agua potable y alimentos.

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En el medio Irán International, fuentes describieron las condiciones como “duras” y advirtieron que algunos soldados sienten que hubo negligencia por parte de los comandantes.

“En un ejemplo citado por las fuentes, a algunas unidades se les entregaron solo 20 balas por cada dos soldados del Ejército regular (Artesh), lo que dejaba a las tropas con poca capacidad para responder a posibles ataques”, decía el informe.

Además, la firma de inteligencia Flashpoint advirtió sobre la escalada de “tensiones” entre el Ejército iraní y la Guardia Revolucionaria. Uno de los puntos de fricción más agudos parece ser el de la asistencia médica a los soldados heridos. Esta disputa empieza a dejar entrever la debilidad del ejército de Irán, lo que preocupa al régimen.

Según las fuentes, las unidades del ejército regular están sufriendo numerosas bajas, pero el personal de la Guardia Revolucionaria Islámica se ha negado a trasladar a los soldados heridos a los hospitales a pesar de tener acceso a instalaciones médicas.

Cómo informa Irán sobre la guerra: propaganda y disidencia ante el conflicto con Israel y EE.UU.

El mayor desacuerdo entre ambas fuerzas se da en torno a la intención de la Guardia Revolucionaria de un ataque más agresivo, contra la postura de defensa territorial y evasión de escaladas del Ejército.

De todos modos, la rivalidad que se explicita en la situación de guerra es, en realidad, mucho más antigua. Ambas fuerzas han competido históricamente por el poder. La Guardia Revolucionaria logró recolectar mayor influencia directa en el liderazgo político, el control de sectores económicos y un financiamiento mejor que el del Ejército. En cambio, este último tiene menos peso político, lo que genera tensiones internas desde hace años.

La guerra está presionando al sistema político iraní. Los ataques militares externos, la crisis económica y las disputas internas dentro de las fuerzas de seguridad ponen al régimen entre la espada y la pared. Además, el conflicto se intensificó con amenazas sobre el Estrecho de Ormuz, una vía por donde pasa cerca del 20 % del petróleo mundial. En contextos así, las rivalidades entre instituciones armadas suelen hacerse más visibles, aunque el régimen intenta mostrar unidad.

RG