Conflicto en Medio Oriente: Alberto Spectorovsky advierte que la guerra entre Irán y Estados Unidos “no tendrá un final rápido”

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a encender las alarmas globales tras nuevos ataques con drones y el aumento de las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel. En este contexto, el analista internacional Alberto Spectorovsky advirtió que el escenario está lejos de una resolución rápida y que la guerra podría prolongarse durante semanas o incluso más.

Desde su perspectiva, las expectativas de una resolución inmediata carecen de sustento. “Esto no va a ser algo rápido y no se sabe tampoco el resultado”, afirmó al analizar el rumbo del conflicto.

Spectorovsky también relativizó las declaraciones políticas que anticipaban un desenlace cercano. En particular, cuestionó las previsiones optimistas sobre el final de la guerra y señaló que la dinámica militar es mucho más compleja de lo que se plantea públicamente.

Para el especialista, la estrategia iraní estaba definida desde antes del inicio de los ataques. “La estrategia de Irán es clarísima: prolongar la guerra y transformarla en algo horizontal”, explicó, al referirse a una lógica de desgaste contra los sistemas de defensa occidentales.

Una guerra de desgaste con impacto global

Según el analista, el objetivo de Irán no sería una victoria rápida, sino extender el conflicto para debilitar económica y militarmente a sus adversarios. En ese sentido, describió una estrategia que apunta a golpear distintos frentes simultáneamente.

“Irán está haciendo lo que se llama la economización de los misiles, es decir, agotar los sistemas de defensa de Estados Unidos e Israel”, sostuvo.

Para Spectorovsky, esta dinámica ya está teniendo consecuencias económicas a nivel internacional. Los ataques y las tensiones en la región del Golfo generan incertidumbre en mercados energéticos y en el comercio global.

En esa línea, advirtió que el conflicto también está afectando a los países del Golfo Pérsico donde Estados Unidos mantiene bases militares. “Está prácticamente rompiendo a todas las economías del mundo y golpeando a los países del Golfo que tienen bases estadounidenses”, afirmó.

El dilema político y militar de Estados Unidos

Otro de los puntos centrales del análisis es el impacto político que la guerra podría tener en Estados Unidos, especialmente en un contexto electoral complejo.

Para el analista, una retirada temprana podría interpretarse como una derrota estratégica. “Si Estados Unidos se retira ahora, eso equivale a una derrota total y ese precio es impresionante”, señaló.

Sin embargo, continuar el conflicto también implica riesgos crecientes, tanto en el plano militar como político. En ese escenario, Spectorovsky considera que la decisión podría inclinarse por profundizar la ofensiva. “Trump hoy puede abandonar la guerra o redoblar la apuesta, y yo creo que va a redoblarla”, explicó.

Aun así, el analista reconoce que el resultado final sigue siendo incierto. El desenlace dependerá de la capacidad de resistencia de ambos bandos y de los recursos militares disponibles. “No sé cuántos instrumentos tiene Irán ni cuántos tiene la coalición entre Israel y Estados Unidos. Ahí se define todo”, concluyó.

