Juan Antonio Lázara: “Hay universidades que de cada 100 ingresantes se reciben 4”

La discusión sobre el sistema universitario argentino volvió a tomar relevancia ante los datos que muestran una fuerte brecha entre la cantidad de estudiantes que ingresan y los que finalmente se gradúan. Para el profesor universitario Juan Antonio Lázara, el problema no es nuevo y lleva décadas sin resolverse.

Según explicó, se trata de una problemática que viene estudiando desde hace más de treinta años. En ese sentido, remarcó: “Este problema que mencionás lo vengo trabajando desde 1993. Vengo dando conferencias y estamos en la misma o peor”, al referirse al aumento de la matrícula universitaria sin una mejora en los niveles de egreso.

Para Lázara, uno de los factores clave es la reforma de la ley de educación superior aprobada en 2015, que eliminó los exámenes de ingreso restrictivos y prohibió el arancelamiento. De acuerdo con su visión, esta normativa generó un ingreso masivo a las universidades sin garantizar que los estudiantes tengan la preparación necesaria para sostener una carrera.

En ese sentido, fue categórico al señalar: “Está prohibido el examen de ingreso restrictivo y está prohibido el arancelamiento. Terminás la secundaria y la ley argentina te garantiza el ingreso directo a la universidad”.

Deserción universitaria y formación secundaria

Uno de los datos que más preocupa en el sistema universitario es la baja tasa de graduación. Según detalló el docente, a nivel nacional apenas entre el 20% y el 28% de los estudiantes logra finalizar sus estudios.

Incluso, aseguró que existen casos extremos en algunas universidades nuevas donde el porcentaje es aún menor. “Hay universidades que de cada 100 ingresantes se reciben cuatro. Cuatro egresados. Es un número que parece una distopía, pero es la Argentina”, afirmó.

Para el profesor, la principal causa de abandono no está vinculada a factores económicos, como suele señalarse en el debate público, sino a la escasa preparación académica con la que los alumnos llegan desde la escuela secundaria.

En esa línea sostuvo: “Fundamentalmente es la falta de preparación que el secundario no da”, lo que provoca que muchos estudiantes no puedan sostener el ritmo de estudio que exige una carrera universitaria.

De hecho, explicó que gran parte de la deserción ocurre durante los primeros años de cursada. Según sus datos, entre el 38% y el 40% de los estudiantes abandona antes de llegar al segundo año.

Un sistema que genera expectativas difíciles de cumplir

Lázara también cuestionó el funcionamiento general del sistema universitario y consideró que el ingreso irrestricto genera expectativas que luego resultan difíciles de sostener para los estudiantes y sus familias.

Desde su experiencia en el aula, describió cómo los cursos comienzan con aulas llenas, pero con el paso de los meses muchos estudiantes abandonan. Por eso suele advertirles desde el primer día sobre las exigencias académicas.

En ese sentido explicó: “La carrera universitaria es como una maratón: hay que entrenar todos los días, no podés empezar a estudiar una semana antes del examen”.

Para el docente, el sistema actual termina generando frustración. “Le estamos aplicando una crueldad a los estudiantes. Estamos jugando con la ilusión de familias porque les decimos que entren a la universidad y después no pueden sostener el ritmo”, sostuvo.

Además, comparó la situación argentina con otros países de la región como Chile y Brasil, donde existen exámenes de ingreso y sistemas de pago parcial, lo que —según explicó— se traduce en tasas de graduación más altas.

Finalmente, el profesor subrayó que la educación superior necesita reformas profundas que incluyan mejores mecanismos de evaluación, mayor exigencia académica y una articulación más sólida con la escuela secundaria.

