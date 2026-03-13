Mercados internacionales en alerta: el petróleo supera los USD 100 y crece la incertidumbre global

Las bolsas del mundo atraviesan jornadas de alta volatilidad, con movimientos dispares entre los principales índices y un factor central que domina la escena: el precio del petróleo. Según explicó el analista financiero Ezequiel Vega, el repunte del crudo vuelve a generar preocupación en los mercados y en los bancos centrales.

“Hoy las bolsas están operando mixtas: vemos un alza en el Nasdaq, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 muestran caídas”, señaló el especialista al describir el comportamiento de los mercados estadounidenses.

Sin embargo, el foco principal está puesto en la energía. “Lo más importante es cierta estabilidad en el precio del petróleo. Ayer subió cerca de un 10% y el Brent ya cotiza por encima de los 100 dólares, mientras el WTI ronda los 96 dólares”, explicó.

Petróleo, inflación y presión sobre los bancos centrales

El salto del crudo reaviva una preocupación que parecía empezar a disiparse: el control de la inflación global. Vega recordó que, tras el shock inflacionario provocado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, las principales economías habían iniciado un ciclo de recortes de tasas para estimular la actividad. “Veníamos de períodos de recorte de tasas para abaratar el crédito y reactivar la economía, pero un petróleo cerca de los 90 o 100 dólares vuelve a poner ese escenario en jaque”, advirtió.

Aun así, el impacto en los commodities agrícolas todavía no es significativo. Aunque en los últimos meses se registraron subas moderadas, el analista consideró que todavía no hay un traslado fuerte a los precios globales. “Si miramos el gráfico mensual, trigo, soja y girasol aumentaron entre un 7% y un 11%, algo relevante para países como Argentina que dependen del ingreso de divisas por exportaciones agrícolas”, indicó.

Para economías exportadoras de materias primas, este contexto puede generar oportunidades. Sin embargo, también implica desafíos para las metas inflacionarias, que podrían verse presionadas si la energía mantiene su tendencia alcista.

Activos refugio y volatilidad en los mercados

En medio de la incertidumbre global, los inversores buscan activos más seguros. Tradicionalmente, el oro ocupa ese rol, aunque en las últimas semanas su comportamiento fue más moderado de lo esperado.

“Esperábamos que el oro estuviera entre 5.300 y 5.400 dólares la onza, pero se mantuvo cerca de los 5.100 porque muchos inversores aprovecharon el trade de la suba del petróleo”, explicó Vega.

El especialista agregó que, pese a esa pausa en su precio, el metal precioso continúa siendo el refugio preferido en contextos de inestabilidad. “El oro y la plata se siguen manteniendo como activos de refugio. Entre los metales, el oro sigue siendo el más elegido por la comunidad inversora”, afirmó.

Las criptomonedas también forman parte de este escenario, aunque con mayor volatilidad. Vega recordó que el Bitcoin sufrió una fuerte corrección en los últimos meses, con una caída superior al 50% desde octubre.

Geopolítica y perspectivas para las bolsas

Para el analista, el rumbo de los mercados dependerá en gran medida de la evolución del conflicto en Medio Oriente. Un eventual alto el fuego podría cambiar rápidamente el clima financiero global. “Si hay un cese del fuego rápido, creo que los precios del barril se pueden normalizar y los índices bursátiles volver a crecer como en 2025”, sostuvo.

Ese año, recordó Vega, fue especialmente positivo para varios mercados emergentes. Fondos vinculados a economías como Brasil, México o Corea del Sur registraron subas extraordinarias, con rendimientos de hasta tres dígitos en algunos casos.

Por ahora, sin embargo, domina la cautela. “No podemos hablar de una corrección del mercado, porque eso ocurre con caídas superiores al 15 o 20%. Lo que vemos hoy es pánico e incertidumbre entre los inversores”, concluyó.



