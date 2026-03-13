Fernando Camusso: “Si el objetivo va a ser desinflar esta economía, el problema es que tenés una política monetaria muy contractiva”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, en contacto con Canal E, analizó la reciente licitación del Tesoro y el escenario económico argentino, marcado por el control de la inflación, las tasas de interés y la necesidad de reactivar la actividad.

Fernando Camusso destacó que la última licitación tuvo un resultado positivo en términos de renovación de vencimientos, aunque dejó liquidez en el mercado. “Ayer hubo licitación, vencían casi 10 millones, 9,6 billones de pesos, pero hubo oferta mayor, hubo oferta casi por 13. El Tesoro terminó convalidando aproximadamente 10 billones, 10,8 billones, o sea, fue un roleo de un poquito más del 100%. Atención con esto porque sí dejó casi 2,5 billones en la calle”, planteó.

Los problemas que trae la política monetaria

Asimismo, explicó que esa decisión responde a una estrategia del Gobierno para evitar presionar al alza las tasas de interés mientras continúa el proceso de desaceleración inflacionaria: “Si el objetivo va a ser desinflar esta economía y muy fuerte, el problema que tenés es que tenés una política monetaria muy contractiva y la contracción, o sea, no dejar pesos en la calle, te genera suba de tasa, básicamente”.

Según señaló Camusso, el equipo económico intenta lograr un equilibrio entre reducir la inflación y evitar un encarecimiento excesivo del financiamiento. “El Gobierno está como haciendo un poco de sintonía fina y privilegiando un poco esta situación, dejando un poco de pesos en la calle de alguna manera como para que no repercuta eso en las tasas”, sostuvo.

Volatilidad en las tasas

También explicó que las tasas financieras recientes muestran cierta estabilidad y niveles relativamente bajos en comparación con períodos anteriores: “Estamos viendo tasas bajas los últimos 10 días, de 10, 12 días, las tasas han bajado y han dejado de volatilizar”.

El entrevistado indicó que esto puede resultar clave para sostener la actividad económica, especialmente en sectores productivos que dependen del financiamiento de corto plazo. “Creo que es ahí donde se juega suerte y verdad, te diría, del programa macro, pero también de la micro”, expresó.

Además, resaltó que muchas empresas están utilizando herramientas del mercado financiero para sostener su funcionamiento ante la caída de los márgenes: “Muchos de los sectores industriales vienen tratando de bancar actividad, de bancar nómina de empleados con movimientos que te permitan, por un lado, vender a plazo y, por otro lado, si vos necesitás monetizar esos cheques, por ejemplo, poder hacerlo a tasas razonables”.