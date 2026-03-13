Ramiro Tosi y las proyecciones para marzo: “La inflación puede llegar a empezar con 3”

La inflación de febrero volvió a encender las alarmas entre los analistas económicos. En diálogo con Canal E, el economista Ramiro Tosi sostuvo que el dato de 2,9% sorprendió al alza y advirtió que el proceso de desinflación se interrumpió hace varios meses.

Según explicó, buena parte del resultado estuvo impulsado por el fuerte aumento del rubro vivienda, especialmente por el ajuste de tarifas. A eso se suma que marzo podría volver a mostrar una aceleración, con un índice que incluso podría empezar con 3.

El 2,9% de febrero sorprendió al alza

Tosi señaló que el dato de febrero estuvo por encima de lo que esperaba la mayoría del mercado. “La mayoría de los analistas esperaban un dato más cerca del 2,6% o 2,7%”, afirmó. Para el economista, la principal diferencia estuvo en componentes difíciles de estimar con precisión por parte de las consultoras. En particular, mencionó la suba de 6,8% en el rubro vivienda.

“Lo que más hizo influir el índice fue el aumento del 6,8% del rubro vivienda”, explicó. Según detalló, allí impactó de lleno el ajuste tarifario vinculado al nuevo esquema de subsidios.

Tarifas y alimentos, los rubros que más empujaron

El especialista remarcó que solo el rubro vivienda explicó 0,7 puntos porcentuales del índice general. A su vez, los alimentos y bebidas volvieron a ubicarse por encima del 3%, al igual que en enero. “Ese rubro explicó 0,7 puntos del índice, o sea que fue un gran impulsor”, indicó sobre el peso de las tarifas en la medición de febrero.

Para Tosi, este comportamiento deja en evidencia que la desaceleración inflacionaria perdió fuerza, en un contexto donde los precios regulados siguen metiendo presión sobre el nivel general.

Marzo podría volver a ubicarse por encima del 3%

Respecto a marzo, el economista proyectó un escenario incluso más exigente. A diferencia de febrero, este mes contará con nuevos factores estacionales que presionarán al alza.

Entre ellos mencionó el inicio de clases, el impacto del rubro educación, la indumentaria y el traslado de subas previas en transporte. Además, advirtió que el conflicto internacional y el encarecimiento del petróleo podrían influir en la dinámica local. “Probablemente tengamos un marzo con una inflación que pueda llegar a empezar con el 3%”, señaló.

La inflación inercial sigue siendo un problema

Tosi explicó que buena parte del problema actual está vinculada a la inercia inflacionaria, es decir, a una dinámica en la que familias, empresas y el propio Estado siguen ajustando precios y gastos mirando los valores pasados. “Es muy difícil romper esa dinámica o esa inercia inflacionaria”, sostuvo. Según dijo, esto se ve también en partidas indexadas como jubilaciones, pensiones, prestaciones sociales y transporte.

En ese marco, consideró que será difícil ver una baja significativa en los próximos meses. “Por lo menos hasta mayo o junio vas a tener un índice que va a empezar con 2”, afirmó.

La meta oficial quedó lejos

El economista también cuestionó las proyecciones oficiales que anticipaban una inflación mucho más baja para 2026. Recordó que el Gobierno había planteado un objetivo de 10% anual, algo que hoy aparece completamente descartado. “Ese 10% que dijo el Gobierno en el presupuesto quedó totalmente fuera de alguna posibilidad de que se materialice”, aseguró.

En su estimación, la inflación de este año podría ubicarse en una franja de entre 25% y 27%. Eso implicaría una desaceleración respecto de 2025, pero mucho más moderada de lo previsto oficialmente.

Inversiones del RIGI: más exportaciones, pero poco impacto sobre el consumo

Consultado por las inversiones vinculadas al RIGI, Tosi consideró que los proyectos relacionados con Vaca Muerta y la minería probablemente avancen, pero advirtió que su efecto sobre la economía cotidiana será acotado. “Son sectores muy intensivos en capital y demandan muy poca mano de obra”, explicó. Según dijo, eso permitirá aumentar inversión y exportaciones, pero sin una mejora visible en el consumo general.

Para el economista, el problema es que esas inversiones se concentran en zonas específicas y no derraman con la misma intensidad sobre el resto de las provincias ni sobre los grandes centros urbanos.

La última licitación del Tesoro y la búsqueda de financiamiento

Por último, Tosi se refirió a la reciente licitación del Tesoro. Explicó que el Gobierno debía renovar algo más de 9 billones de pesos y terminó captando una cifra superior. “Tuvo ofertas por 11 billones y terminó tomando casi 800.000 millones más de lo que vencía”, detalló.

Además, destacó la colocación de un bono en dólares con vencimiento en octubre del próximo año, pensado para comenzar a prefinanciar el vencimiento de julio. Según explicó, la demanda fue varias veces superior al monto adjudicado.