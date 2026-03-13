Daniel Sticco: “Vamos a volver a ver una desaceleración marcada de la inflación a partir de junio”

El economista, Daniel Sticco, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que el último dato de inflación de 2,9% mensual volvió a abrir el debate sobre el ritmo de desaceleración de los precios en Argentina.

Sticco sostuvo que el índice refleja comportamientos muy distintos entre los distintos rubros de la economía. “Lo que está ocurriendo con los precios es una enorme heterogeneidad. O sea, pareciera que todos los precios están subiendo y acelerando el ritmo y vienen en ascenso”, explicó.

Cuánto aumentaron los precios en el promedio general

Sin embargo, señaló que al analizar los datos oficiales, la lectura cambia: “Cuando uno mira la estadística del INDEC, ve que pocos precios han aumentado más que el promedio general. Prácticamente dos tercios del indicador, o 60%, subieron por debajo, incluso hubo deflación”.

De acuerdo con Sticco, el proceso inflacionario actual tiene su origen en factores monetarios que se intensificaron durante 2025, en particular en el período electoral. “El Gobierno lo viene remarcando desde el primer momento, hay un fenómeno monetario que explica la inflación”, afirmó.

El auge de la refugiación en el dólar

Luego, manifestó que, “entre junio del 2025 y octubre del 2025 hubo una búsqueda de refugio en el dólar. Entonces, los activos dolarizados, que gran parte se quedaron en el sistema bancario, salieron del peso y fueron al dólar”.

Según el entrevistado, ese comportamiento se tradujo en presión inflacionaria con cierto retraso temporal. “Está demostrado que todos los efectos de cambio monetario tienen un retraso, manifestarse en términos de bajas de inflación, que van de un mínimo de 12 meses a 20 meses”, indicó.

Por ese motivo, consideró que la desaceleración más clara de la inflación podría verse recién en los próximos meses: “Si esto empezó en junio del 2025, vamos a poder ver o volver a ver una desaceleración marcada de la inflación justamente a partir de junio”.