Alejandro Sangiorgio analizó la reforma laboral: “No generó más empleo formal”

El mercado laboral argentino atraviesa un período de fuerte transformación en los primeros años de la gestión de Javier Milei. En diálogo con Canal E, el economista Alejandro Sangiorgio analizó la evolución del empleo, los salarios y el tejido empresarial, y advirtió sobre un escenario marcado por la pérdida de puestos formales y el avance de la precarización.

Según explicó, el período reciente presenta características inéditas dentro de la historia económica reciente del país. “En estos primeros dos años se asistió a un fenómeno verdaderamente inédito”, afirmó. Para el especialista, la dinámica del empleo estuvo marcada por cuatro factores principales: la destrucción de puestos de trabajo asalariados registrados, el aumento de la precarización laboral, la caída del salario real y la pérdida de empresas.

Fuerte caída del empleo registrado

De acuerdo con los datos que analizó Sangiorgio, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron cerca de 300.000 empleos asalariados registrados en la Argentina. “Se perdió empleo registrado tanto en el sector privado como en el sector público y en el trabajo de casas particulares”, detalló.

El economista señaló que el sector privado explicó la mayor parte de esa caída, con alrededor de 197.000 puestos de trabajo menos, es decir, cerca de dos tercios del total. En segundo lugar se ubicó el sector público, con una reducción de aproximadamente 80.000 empleados, mientras que el trabajo en casas particulares registró una pérdida cercana a 22.000 puestos.

El trabajo independiente también mostró retrocesos

El deterioro laboral también se reflejó en el universo del trabajo independiente. Según el informe analizado por Sangiorgio, en ese segmento se perdieron más de 240.000 puestos de trabajo. En este caso, el comportamiento fue heterogéneo. Por un lado, los monotributistas sociales registraron una caída cercana a los 390.000 trabajadores, en parte vinculada a cambios en el régimen implementados hacia fines de 2024.

En contraste, los trabajadores autónomos tuvieron un leve incremento de alrededor de 7.200 personas, mientras que el monotributo tradicional sumó aproximadamente 137.000 nuevos inscriptos.

Una reconfiguración de la matriz productiva

Para Sangiorgio, estos cambios en el mercado laboral están relacionados con transformaciones más profundas en la estructura económica. Según explicó, el actual esquema de precios relativos favorece actividades vinculadas a recursos naturales y sectores extractivos, como la minería, el agro, la pesca y los hidrocarburos.

“La economía pasó a estar motorizada por actividades poco intensivas en mano de obra”, sostuvo. Estas actividades, indicó, suelen requerir mayor inversión de capital y tecnología, pero generan menos empleo directo que otros sectores productivos.

Reforma laboral y precarización

El economista también analizó el impacto de las reformas laborales impulsadas por el Gobierno, incluyendo los cambios introducidos a partir de la Ley Bases. En su visión, las medidas implementadas hasta el momento no lograron mejorar la creación de empleo formal.

“No resultaron en mayor empleo formal, sino todo lo contrario”, afirmó. Según detalló, la reforma laboral se estructura en tres ejes principales: modificaciones en la legislación laboral, cambios en los mecanismos de negociación colectiva y transformaciones en la relación de poder entre empresas y trabajadores.

Entre otros puntos, mencionó el avance de la negociación por empresa por sobre la negociación por actividad, la reducción del poder sindical y nuevas limitaciones al derecho de huelga.

Caída salarial y pérdida de empresas

El deterioro del mercado laboral también estuvo acompañado por una caída en los ingresos reales. De acuerdo con los datos mencionados por Sangiorgio, en estos dos años los salarios reales del sector privado se redujeron alrededor de 6,2%, mientras que en el sector público la caída alcanzó cerca de 20%.

Además, se registró una importante contracción del tejido productivo. “Se perdieron cerca de 22.000 empresas”, señaló el economista.

Para el especialista, la combinación de pérdida de empleo, caída salarial y cierre de compañías refleja la magnitud del proceso que atraviesa la economía argentina en la actualidad.