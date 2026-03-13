Conflicto en Medio Oriente: advierten que el cierre del Estrecho de Ormuz podría impactar en los costos del agro mundial

La escalada del conflicto en Medio Oriente abre interrogantes para los mercados globales, especialmente para el sector agropecuario. El economista de la Bolsa de Comercio de Rosario, Matías Contardi, advirtió que una eventual interrupción en el Estrecho de Ormuz podría afectar seriamente los costos de producción agrícola en todo el mundo.

En diálogo con Canal E, el especialista señaló que la preocupación no se limita al petróleo. Según explicó, por esa vía estratégica también circula una porción significativa del gas natural licuado (GNL) y de los fertilizantes utilizados por la agricultura. “Como todo, es una gran incógnita realmente lo que está pasando”, señaló Contardi al analizar el escenario actual.

El economista explicó que el estrecho no solo es clave para el petróleo, sino también para el gas natural licuado que se comercializa globalmente. “Un cuarto de todo el gas natural sale del Estrecho de Hormuz y un tercio de los fertilizantes también pasa por allí”, precisó.

Impacto en fertilizantes y costos agrícolas

El vínculo entre el gas natural y la producción agrícola es directo. El gas es un insumo fundamental para fabricar fertilizantes nitrogenados como la urea, ampliamente utilizada en cultivos como maíz y trigo.

En ese contexto, Contardi advirtió que cualquier restricción en el comercio internacional podría trasladarse rápidamente a los costos del sector agropecuario. “Eso puede tener una implicancia enorme en los costos de producción: si suben los costos, se achican los márgenes; si se achican los márgenes, se siembra menos y se produce menos”, explicó.

El impacto, aclaró, no sería exclusivo de Argentina, sino global. Actualmente, varios países del hemisferio norte están entrando en su ventana de siembra, lo que aumenta la sensibilidad del mercado ante posibles subas de costos. “China empieza a sembrar ahora, Estados Unidos empieza a sembrar ahora, India también, y todos necesitan hacerse de stock de fertilizantes”, detalló. Según el economista, esta situación podría presionar el mercado si la oferta de insumos se ve afectada.

Incertidumbre en los mercados y reacción de los precios

Por ahora, el impacto directo sobre la producción todavía no se percibe, principalmente por los tiempos propios del ciclo agrícola. “En el agro tenemos un tema de temporalidad: uno siembra y cosecha seis meses después, por ende el flujo de granos lo vamos a ver más adelante”, explicó Contardi.

Sin embargo, el mercado ya empieza a reaccionar frente a la incertidumbre. El especialista indicó que parte del reciente aumento de precios de los granos en Chicago responde a expectativas sobre posibles cambios en la oferta global. “La gran pregunta es cuánto menos se va a producir y cuánto va a estar el precio del maíz y del trigo de acá en adelante”, sostuvo.

Además, señaló que Argentina también podría sentir el impacto a través del mercado de fertilizantes. El país no es autosuficiente en urea y depende parcialmente de importaciones. “Inclusive nosotros importamos algo de urea, por lo tanto algo tenemos que traer del exterior”, explicó.

En el mercado local, ya se observan señales de cautela entre productores y empresas. Según el economista, existe preocupación por la disponibilidad futura de insumos. “Estamos viendo un susto generalizado en cuanto a las existencias de fertilizantes y buques que no llegan a puerto”, concluyó.

