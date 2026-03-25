Quiniela de hoy miércoles 25 de enero: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 25 de enero

• A la cabeza: 8289 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8289 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 8840 8483 4504 6424 1098 6607 7990 0647 5218 3069 0184 5815 5220 2736 3752 6750 0003 9811 2190

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 25 de enero

• A la cabeza: 2775 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2775 6873 0243 1472 9771 6480 2516 8652 8546 1827 2008 3524 1928 8558 0960 0252 2197 3209 1458 2383

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 25 de enero

• A la cabeza: 0566 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0566 4550 4328 5897 7701 4710 0725 7678 0735 2481 7636 0739 9214 0403 1383 9592 7531 6400 3773 7349

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 25 de enero

• A la cabeza: 7400 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7400 0898 0489 3177 3314 7922 3009 8830 1422 2026 2465 6386 2411 6427 9494 9368 3740 3562 1629 7578

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 25 de enero

• A la cabeza: 9249 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9249 7180 1282 9308 5431 0588 2108 4843 2167 3217 6050 1599 3277 9815 3704 1045 6720 7962 2003 5092

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 25 de enero

• A la cabeza: 7874 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7874 2456 3872 9307 2506 9172 4975 0636 0249 7564 9779 6965 4118 3591 2977 3760 8763 7215 6378 8387

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 25 de enero

• A la cabeza: 7298 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7298 8064 5235 5360 2453 6600 6296 9387 8225 4734 5894 2304 8522 7188 4278 9110 3061 9660 3912 8578

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 25 de enero

• A la cabeza: 7357 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7357 0505 8336 9976 8913 8234 9368 8328 4691 4677 4533 2199 2704 7734 8927 4753 0148 9540 6902 3672

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 25 de enero

• A la cabeza: 3083 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3083 0068 9865 4767 8033 0369 5762 2689 7264 2888 5625 0669 1099 6318 6554 6008 1422 4192 0416 3983

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 25 de enero

• A la cabeza: 1344 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1344 3943 3086 4039 3727 0081 6926 9886 9690 6251 3553 8370 3978 2827 6808 7775 2410 7901 7820 3044

Resultados de la Quiniela del 25 de enero por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 5386 La Primera: 1099 Matutina: 9808 Vespertina: 7591 Nocturna: 4538

Resultados Santa Fe La Previa: 6522 La Primera: 1467 Matutina: 7661 Vespertina: 2579 Nocturna: 1532

Resultados Entre Ríos La Previa: 0682 La Primera: 3511 Matutina: 1510 Vespertina: 8685 Nocturna: 5207

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.