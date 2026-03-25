Quiniela de hoy miércoles 25 de enero: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 25 de enero
• A la cabeza: 8289 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8289Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
-
8840
-
8483
-
4504
-
6424
-
1098
-
6607
-
7990
-
0647
-
5218
-
3069
-
0184
-
5815
-
5220
-
2736
-
3752
-
6750
-
0003
-
9811
-
2190
Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 25 de enero
• A la cabeza: 2775 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2775
-
6873
-
0243
-
1472
-
9771
-
6480
-
2516
-
8652
-
8546
-
1827
-
2008
-
3524
-
1928
-
8558
-
0960
-
0252
-
2197
-
3209
-
1458
-
2383
Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 25 de enero
• A la cabeza: 0566 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0566
-
4550
-
4328
-
5897
-
7701
-
4710
-
0725
-
7678
-
0735
-
2481
-
7636
-
0739
-
9214
-
0403
-
1383
-
9592
-
7531
-
6400
-
3773
-
7349
Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 25 de enero
• A la cabeza: 7400 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7400
-
0898
-
0489
-
3177
-
3314
-
7922
-
3009
-
8830
-
1422
-
2026
-
2465
-
6386
-
2411
-
6427
-
9494
-
9368
-
3740
-
3562
-
1629
-
7578
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 25 de enero
• A la cabeza: 9249 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9249
-
7180
-
1282
-
9308
-
5431
-
0588
-
2108
-
4843
-
2167
-
3217
-
6050
-
1599
-
3277
-
9815
-
3704
-
1045
-
6720
-
7962
-
2003
-
5092
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 25 de enero
• A la cabeza: 7874 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7874
-
2456
-
3872
-
9307
-
2506
-
9172
-
4975
-
0636
-
0249
-
7564
-
9779
-
6965
-
4118
-
3591
-
2977
-
3760
-
8763
-
7215
-
6378
-
8387
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 25 de enero
• A la cabeza: 7298 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7298
-
8064
-
5235
-
5360
-
2453
-
6600
-
6296
-
9387
-
8225
-
4734
-
5894
-
2304
-
8522
-
7188
-
4278
-
9110
-
3061
-
9660
-
3912
-
8578
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 25 de enero
• A la cabeza: 7357 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7357
-
0505
-
8336
-
9976
-
8913
-
8234
-
9368
-
8328
-
4691
-
4677
-
4533
-
2199
-
2704
-
7734
-
8927
-
4753
-
0148
-
9540
-
6902
-
3672
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 25 de enero
• A la cabeza: 3083 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3083
-
0068
-
9865
-
4767
-
8033
-
0369
-
5762
-
2689
-
7264
-
2888
-
5625
-
0669
-
1099
-
6318
-
6554
-
6008
-
1422
-
4192
-
0416
-
3983
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 25 de enero
• A la cabeza: 1344 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1344
-
3943
-
3086
-
4039
-
3727
-
0081
-
6926
-
9886
-
9690
-
6251
-
3553
-
8370
-
3978
-
2827
-
6808
-
7775
-
2410
-
7901
-
7820
-
3044
Resultados de la Quiniela del 25 de enero por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 5386 La Primera: 1099 Matutina: 9808 Vespertina: 7591 Nocturna: 4538
Resultados Santa Fe La Previa: 6522 La Primera: 1467 Matutina: 7661 Vespertina: 2579 Nocturna: 1532
Resultados Entre Ríos La Previa: 0682 La Primera: 3511 Matutina: 1510 Vespertina: 8685 Nocturna: 5207
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.