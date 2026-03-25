jueves 26 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 25 de enero: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, miércoles 25 de enero. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 25 de enero

• A la cabeza: 8289 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8289

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  2. 8840

  3. 8483

  4. 4504

  5. 6424

  6. 1098

  7. 6607

  8. 7990

  9. 0647

  10. 5218

  11. 3069

  12. 0184

  13. 5815

  14. 5220

  15. 2736

  16. 3752

  17. 6750

  18. 0003

  19. 9811

  20. 2190

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 25 de enero

• A la cabeza: 2775 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2775

  2. 6873

  3. 0243

  4. 1472

  5. 9771

  6. 6480

  7. 2516

  8. 8652

  9. 8546

  10. 1827

  11. 2008

  12. 3524

  13. 1928

  14. 8558

  15. 0960

  16. 0252

  17. 2197

  18. 3209

  19. 1458

  20. 2383

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 25 de enero

• A la cabeza: 0566 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0566

  2. 4550

  3. 4328

  4. 5897

  5. 7701

  6. 4710

  7. 0725

  8. 7678

  9. 0735

  10. 2481

  11. 7636

  12. 0739

  13. 9214

  14. 0403

  15. 1383

  16. 9592

  17. 7531

  18. 6400

  19. 3773

  20. 7349

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 25 de enero

• A la cabeza: 7400 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7400

  2. 0898

  3. 0489

  4. 3177

  5. 3314

  6. 7922

  7. 3009

  8. 8830

  9. 1422

  10. 2026

  11. 2465

  12. 6386

  13. 2411

  14. 6427

  15. 9494

  16. 9368

  17. 3740

  18. 3562

  19. 1629

  20. 7578

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 25 de enero

• A la cabeza: 9249 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9249

  2. 7180

  3. 1282

  4. 9308

  5. 5431

  6. 0588

  7. 2108

  8. 4843

  9. 2167

  10. 3217

  11. 6050

  12. 1599

  13. 3277

  14. 9815

  15. 3704

  16. 1045

  17. 6720

  18. 7962

  19. 2003

  20. 5092

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 25 de enero

• A la cabeza: 7874 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7874

  2. 2456

  3. 3872

  4. 9307

  5. 2506

  6. 9172

  7. 4975

  8. 0636

  9. 0249

  10. 7564

  11. 9779

  12. 6965

  13. 4118

  14. 3591

  15. 2977

  16. 3760

  17. 8763

  18. 7215

  19. 6378

  20. 8387

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 25 de enero

• A la cabeza: 7298 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7298

  2. 8064

  3. 5235

  4. 5360

  5. 2453

  6. 6600

  7. 6296

  8. 9387

  9. 8225

  10. 4734

  11. 5894

  12. 2304

  13. 8522

  14. 7188

  15. 4278

  16. 9110

  17. 3061

  18. 9660

  19. 3912

  20. 8578

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 25 de enero

• A la cabeza: 7357 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7357

  2. 0505

  3. 8336

  4. 9976

  5. 8913

  6. 8234

  7. 9368

  8. 8328

  9. 4691

  10. 4677

  11. 4533

  12. 2199

  13. 2704

  14. 7734

  15. 8927

  16. 4753

  17. 0148

  18. 9540

  19. 6902

  20. 3672

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 25 de enero

• A la cabeza: 3083 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3083

  2. 0068

  3. 9865

  4. 4767

  5. 8033

  6. 0369

  7. 5762

  8. 2689

  9. 7264

  10. 2888

  11. 5625

  12. 0669

  13. 1099

  14. 6318

  15. 6554

  16. 6008

  17. 1422

  18. 4192

  19. 0416

  20. 3983

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 25 de enero

• A la cabeza: 1344 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1344

  2. 3943

  3. 3086

  4. 4039

  5. 3727

  6. 0081

  7. 6926

  8. 9886

  9. 9690

  10. 6251

  11. 3553

  12. 8370

  13. 3978

  14. 2827

  15. 6808

  16. 7775

  17. 2410

  18. 7901

  19. 7820

  20. 3044

Resultados de la Quiniela del 25 de enero por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 5386 La Primera: 1099 Matutina: 9808 Vespertina: 7591 Nocturna: 4538

Resultados Santa Fe La Previa: 6522 La Primera: 1467 Matutina: 7661 Vespertina: 2579 Nocturna: 1532

Resultados Entre Ríos La Previa: 0682 La Primera: 3511 Matutina: 1510 Vespertina: 8685 Nocturna: 5207

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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