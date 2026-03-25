Milei en baja: una encuesta muestra caída de imagen, malestar social y dudas económicas

Un estudio realizado por la consultora Hugo Haime & Asociados indicó que la imagen del presidente Javier Milei se encuentra en el punto mas bajo de su piso histórico. Además, el clima social empeoró, cayendo la esperanza.

Al ser consultados respecto de la situación actual del país y las expectativas de mejora, el 47% de los encuestados consideró que de aquí a un año la situación va a ser peor, mientras que un 35% mantiene la esperanza de que mejore.

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Hugo Haime, director de la consultora, señaló que la caída del optimismo es una tendencia que no es nueva y responde básicamente a la economía. “La inflación que persiste y los bajos salarios que no permiten llegar a fin de mes y generan tanto cambio de hábitos de compra como endeudamiento. Concomitante con esto la pérdida de fuentes de trabajo vía importaciones”, expresó. De todos modos, el consultor destacó que la imagen de Milei no ganó opositores, sino que perdió apoyo de un sector de su propio electorado que no encontró las respuestas que buscaba en este gobierno.

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En ese sentido, solo un 27% de los encuestados dijo que los ingresos familiares le alcanzan para llegar a fin de mes, mientras que un 50% aseguró que debió dejar de comprar cosas que necesitaba y un 37% indicó estar endeudado.

Asimismo, un 59% opinó desfavorablemente respecto de la gestión del gobierno, de los cuales 58% se proclamaron opositores. Del 42% que suman los adherentes, un 37% valoró positivamente la labor del gobierno. “La situación estructural más allá de la coyuntura es un 40% a favor y un 60% en contra”, analizó Haime y agregó que un sector de los opositores también valora la estabilidad económica.

En relación al modelo económico actual, mientras para un 37% debe ser mantenido, con una importante demanda de modificaciones (22%), para un 60% debe ser cambiado (totalmente 41% y manteniendo algunas cosas 19%).

En relación con ello, un 35% de los encuestados quisiera que Milei fuera reelecto en 2027, por debajo de un 57% que desearía que el próximo presidente no sea libertario.

A pesar de la gran polarización, hay un punto en donde los encuestados convergen. El 54% opinó que la mejor opción para el país sería alguien que lleve adelante una política de estabilidad económica, por sobre un 18% que valora más fortalecer el rol del Estado.

Resulta evidente en la sociedad actual que gran parte de la brecha ideológica se traduce únicamente en ideales políticos. Sin embargo, cuando se trata sobre la economía, sobre todo micro, hay mayores concesos. Los argentinos atravesaron diversos momentos de incertidumbre y volatilidad que han llevado al deterioro de salarios y condiciones de vida. Es por ello que la intención de poder estabilizar las cuentas es el reclamo más grande.

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Igualmente, un 64% de los encuestados apuntó a la actual gestión como la culpable de “que estemos yendo hacia la pobreza”.

Al ser consultados sobre los sentimientos que genera Milei, un 34% respondió “enojo”, un 18% “expectativa” y 16% “desilusión”. Esto denota que aun existe un grupo de aquellos que lo votaron que guardan esperanza sobre el presidente. “En relación al voto, él ya tuvo 41% en las legislativas, eso lo tiene si es q no sigue cometiendo errores”, explicó Hugo Haimes. Además, señalo que el problema de la oposición es su heterogeneidad y la dificultad de “amalgamarlas” para poder representar una competencia.

En ese contexto es fundamental resaltar el hecho de que ninguno de los dirigentes políticos por los cuales se preguntó, logro marcar una imagen positiva mayor a la negativa.

El ranking de desaprobación lo encabeza Sergio Massa con un 65,2%, seguido por Karina Milei con 63,5% y Mauricio Macri con 62,6%. Más atrás aparecen Javier Milei con 60,5% y Cristina Fernández de Kirchner con 58,2%, en un nivel cercano al de Axel Kicillof (57,9%) y Victoria Villarruel (57,1%). Por su parte, Patricia Bullrich registra un 56,3%, mientras que Myriam Bregman se ubica como la dirigente con menor nivel de rechazo, con un 46,8%.

Estos números demuestran un descontento con la política en general, mas que con determinados dirigentes en particular y es el motivo por el cual cobra mayor relevancia la valoración de la estabilidad.

Como ultimo punto, se pregunto sobre la postura del presidente en apoyo a Trump respecto de la guerra de Medio Oriente. Solo el 27% esta de acuerdo con que Milei apoye a Estados Unidos e Israel, con un 66% en contra. “Lo de la guerra también es criticado por un sector de sus electores, pero 60% de los que lo votaron, acuerdan con su postura”, expreso el consultor.

Asi, el estudio deja en evidencia una vez mas la deuda de la política con la sociedad. Los resultados son contundentes respecto de las valoraciones personales de los candidatos, pero además demuestran descontento con la realidad que acontece. El posicionamiento sobre la guerra suena innecesario en un momento en el que hacia el interior del país hay problemas estructurales graves. De todos modos, la estabilidad que un gobierno que intenta sentar bases para tener una economía organizada es valorada, pero eso no se refleja en el apoyo al presidente.

Numéricamente no ganó opositores, lo cual puede ser leído de una manera positiva, pero en vistas de una reelección en 2027, deberá salir a volver a conquistar aquellos votos que supo sembrar en 2023.

El estudio fue realizado entre el 11 y el 17 de marzo, sobre 1200 personas mayores de 16 años residentes de la Republica Argentina. El error muestral se sitúa entre -/+ 2.9 puntos porcentuales.

RG