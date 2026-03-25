Mercados globales: suben las bolsas, cae el petróleo y crece la incertidumbre geopolítica

Los mercados financieros atraviesan una etapa de alta volatilidad marcada por la tensión geopolítica y las expectativas económicas globales. En este contexto, el economista Lionel Fernández explicó que “en los precios está todo, está este acuerdo, está la incertidumbre, está la posible contraataque”, reflejando cómo las variables políticas se trasladan directamente a los activos financieros.

En particular, el comportamiento del petróleo resulta clave. Según detalló, “uno ve la curva de futuros de petróleo… donde el mercado prevé que justamente el precio va a bajar”, lo que evidencia una apuesta generalizada a la desaceleración del conflicto o a una estabilización de la oferta energética.

Petróleo, bonos y bolsas: el termómetro del mercado

Fernández destacó que el movimiento del crudo tiene una correlación directa con las bolsas: “cuando baja el petróleo, suben las bolsas”, una dinámica que se reflejó en la última rueda de Wall Street, con subas en índices tecnológicos y caídas en el sector energético.

Al mismo tiempo, remarcó un dato relevante: “los bonos tuvieron una recuperación”, algo poco habitual en escenarios de alta incertidumbre. Esto sugiere que los inversores no están migrando masivamente al efectivo, desafiando la lógica tradicional del “cash is king”.

En este escenario, el analista consideró que el conflicto podría encaminarse a una resolución: “vemos que ya se va a estabilizar”, apoyado en la evolución de los precios más que en especulaciones políticas.

Tasas de interés, dólar y activos refugio

Otro eje central es la política monetaria de la Reserva Federal. Fernández explicó que “se ve una sola baja de tasa de interés en este año”, lo que podría aportar liquidez al mercado, aunque sin generar un cambio estructural en el corto plazo.

Además, dejó en claro que el organismo actúa con independencia: “la Fed no se guía de ruido geopolítico”, sino que prioriza variables como inflación y empleo. En ese sentido, advirtió sobre el delicado equilibrio: “si baja la tasa, sube la inflación; si sube la tasa, sube el desempleo”.

Respecto a los activos refugio, el oro perdió atractivo frente a los bonos: “cuando sube el rendimiento de los bonos, uno sale del oro y se va a lo que es renta fija”, explicó, señalando un cambio en la estrategia de los inversores.

Finalmente, sobre el dólar, indicó que “estamos saliendo de activos de riesgo a día cash”, lo que impulsa una demanda coyuntural de la moneda estadounidense, aunque sin revertir su tendencia de largo plazo.

En síntesis, los mercados globales se mueven en un delicado equilibrio entre geopolítica, tasas de interés y expectativas económicas, donde cada variable redefine el humor inversor en tiempo real.

