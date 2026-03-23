La situación económica argentina vuelve a encender señales de alerta en la economía real, con indicadores que reflejan deterioro en el empleo, cierre de empresas y dificultades financieras tanto en familias como en compañías.

En diálogo con Canal E, el economista Roberto Cachanosky cuestionó la lectura oficial sobre los datos económicos y advirtió que los problemas estructurales persisten pese a la desaceleración inflacionaria.

Caída del empleo formal y avance del cuentapropismo

Cachanosky sostuvo que los datos muestran un deterioro claro del empleo registrado. “Los datos sobre desocupación son muy claros”, afirmó. Según explicó, mientras cae el empleo formal en el sector privado, crece el monotributo como alternativa ante la falta de trabajo. “Gente que sigue sin trabajo hace el monotributo y trabaja en Uber o Rappi”, señaló.

Sin embargo, advirtió que este tipo de inserción laboral implica menor calidad de empleo. “Tienen ingreso, pero no tienen obra social, vacaciones ni derechos laborales”, agregó.

Menos empresas y caída de la actividad

Otro de los puntos críticos es la disminución de empresas en actividad. Según datos citados por el economista, se registran miles de firmas menos en comparación con años anteriores. “Tenías 16.000 empresas menos según ARCA y hasta 22.000 menos si tomás datos de las ART”, detalló.

En ese sentido, remarcó que la inversión es clave para generar empleo y mejorar salarios, algo que hoy no estaría ocurriendo.

Aumento de la morosidad en familias y empresas

El deterioro económico también se refleja en el sistema financiero. Cachanosky advirtió sobre el crecimiento de la morosidad, tanto en personas como en empresas. “Se aumentan préstamos personales que la gente no puede pagar y también tarjetas de crédito”, explicó.

Además, señaló que las tasas de interés elevadas agravan el problema, dificultando el cumplimiento de obligaciones financieras.

Críticas al diagnóstico oficial

El economista cuestionó los argumentos que atribuyen la caída de la recaudación a una menor presión impositiva o a cambios en el mercado laboral. “Nos están queriendo vender que como quedaste desocupado y te hiciste monotributista estás en el mejor de los mundos”, ironizó.

Para Cachanosky, la realidad económica muestra un deterioro más profundo que no se soluciona con interpretaciones estadísticas.

Inflación y tipo de cambio: un problema no resuelto

Si bien reconoció la desaceleración de la inflación, el economista advirtió que el problema de fondo persiste. “Bajaste la fiebre, pero no resolviste la enfermedad”, sostuvo.

También alertó sobre el atraso cambiario y sus efectos sobre la competitividad y las expectativas económicas.

Dependencia externa y riesgos del modelo

Cachanosky planteó dudas sobre la sostenibilidad del esquema económico actual, especialmente por su dependencia del financiamiento externo. “Este es un plan muy dependiente del apoyo de Estados Unidos”, señaló.

En ese sentido, advirtió que cualquier cambio en ese respaldo podría generar tensiones en el mercado cambiario.

Carry trade y presión sobre el dólar

El economista también se refirió al fenómeno del carry trade y sus posibles riesgos. “Todos los carry trade tienen un momento en el que se terminan”, explicó, al comparar la dinámica con un jugador que se retira cuando acumula ganancias.

Según indicó, la salida masiva de estos capitales podría generar presión sobre el tipo de cambio.

Crisis en pymes y comercios

Finalmente, Cachanosky destacó el impacto de la crisis en el tejido productivo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. “El grueso de las empresas que cierran son pymes”, afirmó.

Además, mencionó el aumento de locales vacíos en zonas comerciales clave como una señal clara de la caída del consumo.