El CEO de GhidiniRodil, Matías Ghidini, analizó para Canal E la situación del mercado laboral argentino y advirtió sobre la pérdida de puestos de trabajo formales y las dificultades estructurales que enfrenta el país para generar empleo, en un contexto de bajo crecimiento económico.

“Hace poco tiempo salió la tasa de desocupación del cuarto trimestre del 2025 que fue 7,5. Es un incremento respecto al 6,6 del periodo anterior y del 6,4 del mismo periodo del año 24”, explicó Matías Ghidini.

La pérdida del empleo se transforma en una realidad

En ese sentido, sostuvo que los datos reflejan una tendencia preocupante: “Empieza a reflejar un poco la dinámica del mercado laboral donde sabemos que la pérdida de empleo es una realidad”.

Ghidini también aportó cifras sobre el empleo formal durante la actual gestión. “En los últimos dos años, de diciembre 23 a diciembre 25, el periodo del presidente Milei, se han perdido 515.000 puestos de trabajo registrados, eso solo formal”, afirmó.

El mercado laboral no logra arrancar ante el nulo repunte de la economía

Frente a este panorama, definió la situación actual con cautela: “Una situación de mercado laboral, semáforo amarillo”. Y agregó: “Las dudas que vemos con una economía que todavía no arranca”.

Sobre la reforma laboral, el entrevistado consideró que se trata de un avance, aunque con impacto acotado en el corto plazo. “La modernización laboral era un paso indispensable, muy importante, pero pequeño en términos de ayudar a crear empleo”, planteó.

Además, advirtió sobre las limitaciones estructurales: “Venimos de décadas de un mercado laboral con problemas muy estructurales de fondo”. Uno de los puntos críticos, según explicó, son los costos laborales: “No ataca uno de los temas que hoy más le preocupa a la pequeña y mediana empresa, que son los costos laborales”.