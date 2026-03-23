Antonio Aracre: “La inflación es un fenómeno monetario que está vinculado con la oferta y la demanda de dinero”

El economista, Antonio Aracre, en comunicación con Canal E, analizó que la inflación en Argentina vuelve a estar en el centro del debate económico, con proyecciones que anticipan un marzo por encima del 3% y tensiones vinculadas a factores internacionales y ajustes internos.

Antonio Aracre diferenció dos tipos de inflación y explicó el enfoque del Gobierno: “La inflación es un fenómeno monetario que está vinculado con la oferta y la demanda de dinero”. En ese sentido, detalló: “Si vos imprimís billetes, aumentás la oferta. Si no tenés demanda, vas a tener inflación”.

Suba de precios y el impacto en la inflación

Sin embargo, aclaró que los datos recientes reflejan otra dinámica. “Vos ves 2,9, 2,7, 3, pero eso no habla de una inflación en el sentido tradicional sino de una recomposición de precios”, planteó. Entre los factores que explican estas subas mencionó que, “aumentó un 25% la carne en los últimos tres meses” y “la nafta aumentó un 10% en marzo por la guerra en Medio Oriente”.

Sobre el corto plazo, Aracre reconoció que la inflación puede mantenerse elevada: “Quizás este mes pueda empezar con 3 perfectamente”. No obstante, proyectó una desaceleración si se estabiliza el contexto internacional: “En el segundo trimestre podrías tener una inflación más cercana al 1,5%”.

Se estima una mejora en el ingreso de los trabajadores

Luego, manifestó que esto estaría acompañado por mejoras en ingresos. “Vas a tener paritarias en el orden del 2% o en el 2,5%”, sostuvo, lo que permitiría una recuperación del poder adquisitivo.

El entrevistado destacó una visión menos pesimista sobre el consumo: “El PBI aumentó en el año 2025 4,4%, el consumo arrojando una recuperación de casi el 9%”. En esa línea, cuestionó algunas mediciones tradicionales: “Esta cosa de enfatizar el consumo destruido tiene que ver con mediciones bastante analógicas”.

Además, destacó cambios en los hábitos. “Hay muchos cambios en los hábitos de consumo”, expresó, y mencionó nuevas tendencias como el comercio electrónico y la compra de bienes durables.