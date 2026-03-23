El Gobierno busca reducir la planta de empleados del Estado en un 10 por ciento en 2026

Tal como anunció a fines de 2025, el Gobierno está poniendo en marcha otra fase del plan motosierra, que esta vez busca reducir la planta de empleados del Estado en un 10 por ciento en 2026. Se espera que en los próximos días haya una nueva tanda de despidos, que podría alcanzar a unos 6000 trabajadores. A lo largo del año, esa cifra podría llegar a 27 mil, ya que hoy se cuentan 278.705 personas con empleos en el Sector Público Nacional.

Según informó PERFIL, los telegramas podrían comenzar a llegar este mismo miércoles 25 de marzo, inmediatamente después de este fin de semana largo y el feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La reducción apunta a los organismos descentralizados

A diferencia de los recortes previos, las bajas de 2026 se enfocan en organismos descentralizados. Fuentes oficiales confirmaron que muchas desvinculaciones provendrán de contratos anuales, aunque lleven décadas renovándose de forma casi automática.

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El proceso incluye la eliminación de áreas que el Gobierno define como “duplicadas” y la aplicación de retiros voluntarios en entidades como la Dirección Nacional de Vialidad y Medios Públicos. Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, reporta 60.494 puestos menos en la plantilla estatal nacional, con una reducción del 36,2 por ciento en cargos superiores.

Gremios en alerta ante la amenaza de despidos inminentes

Gremios estatales advirtieron que los despidos podrían concretarse a partir del 25 de marzo. La Gestión Documental Electrónica (GDE), el sistema del Estado donde se tramitan todos los actos públicos, permanece suspendida desde el sábado 21 de marzo hasta el martes 24, y se espera que las cesantías queden registradas a partir del miércoles. En la Aduana, que cuenta con 5000 trabajadores tras perder 1500 desde el inicio de la gestión, hay preocupación por el posible desguace en un contexto de tensiones geopolíticas que hace todavía más crucial la tarea de la entidad.

Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, detalló en comunicación con Juan Pablo Kavanagh y Ezequiel Orlando algunas de las cifras que circulan como hipótesis: “Sabemos que quieren despedir más de 1500 trabajadores en la Secretaría de Trabajo, que 500 trabajadores también podrían ser despedidos en el Servicio Meteorológico Nacional, que también el INTI está sufriendo el desguace y ya despidieron a tres compañeros y compañeras. Que SENASA está en alerta”, enumeró en entrevista con PERFIL.

La motosierra se activa mientras aumenta el desempleo y baja la recaudación

El ajuste en el empleo público responde a la caída de la recaudación por el freno en la actividad económica y coincide con un momento de caída del trabajo en registrado. El índice de desocupación alcanzó el 7,5 por ciento de la población económicamente activa al cierre de 2025, superior al 6,4 por ciento de 2024.

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Fuentes del Gobierno aseguraron a La Nación que para llegar a una reducción del 10 por ciento de la planta del Estado, habrá recortes en "varias áreas". Describen el "proceso de motosierra" como "permanente", "transversal" y focalizado en la eficiencia, en busca de eliminar áreas "superpuestas" o con tareas que se consideren "obsoletas".

El Ejecutivo indica que no parte de un número fijo de reducciones, sino que resuelve los recortes a partir del análisis en cada sección. Entre los organismos mencionados como posibles blancos de los recortes aparecen el Indec, el Conicet, la Coneau, ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, Enargas, ENRE, el INTA, el INTI, Senasa y el Enacom.

MB/ML