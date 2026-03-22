domingo 22 de marzo de 2026
ECONOMIA
Tendencia negativa

Industria textil en crisis: las ventas caen 8,4% y los despidos ya alcanzan el 21%

El último informe de la CIAI reveló un escenario crítico para el primer bimestre de 2026. Con stocks en niveles récord y una cadena de pagos bajo máxima presión, 8 de cada 10 empresas admitieron dificultades financieras.

Ropa
Expansión de la marca Carter´s en Argentina | Cedoc Perfil

La industria de la indumentaria en la Argentina atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años: el último relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) anunció que las ventas cayeron en promedio un 8,4% interanual durante el primer bimestre de 2026, una tendencia negativa que se repite en todos los períodos desde 2024. Atrás de ese número se esconde un escenario complejo: consumo debilitado, acumulación de mercadería en depósitos, tensión financiera y un ajuste laboral que empieza a profundizarse.

A partir del informe, se muestra con claridad el principal problema del sector: la falta de demanda. El 63% de las empresas relevadas aseguró haber sufrido una caída en sus ventas entre enero y febrero, mientras que solo el 30% logró registrar algún incremento. La preocupación por el bajo consumo ya alcanza a 8 de cada 10 firmas del rubro, que ven cómo el mercado interno no logra reactivarse entre la pérdida del poder adquisitivo y los cambios en los hábitos.

De hecho, muchas marcas y fabricantes se enfrentan a una situación delicada: los costos suben, pero los precios no pueden acompañar el mismo ritmo. De acuerdo con la CIAI, la mitad de las empresas no logró trasladar los aumentos de costos a los precios finales, mientras que un 43% apenas pudo trasladar menos de la mitad.

Sin dudas, el resultado es una presión creciente sobre los márgenes y una rentabilidad cada vez más ajustada.

La industria textil argentina enfrenta una crisis profunda en el primer bimestre de 2026
El 63% de las empresas reportó bajas en su nivel de actividad
Mercado Pago
El deterioro financiero duplica atrasos en pagos (60% de firmas), forzando ajustes drásticos

La caída en las ventas también se refleja en los depósitos llenos. El informe advierte que el 50% de las empresas reporta niveles de stockexcesivos”, el registro más alto de los últimos 18 meses. La mercadería que no se vende obliga a frenar la producción, ralentizar pedidos a proveedores y reconfigurar toda la cadena productiva.

Asímismo, la crisis se trasladó a la cadena de pagos. Ocho de cada diez empresas admiten tener dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, mientras que los atrasos en los pagos se duplicaron en apenas dos meses y ya afectan al 60% de las firmas. El deterioro de la liquidez es evidente: el grupo de compañías que no registraba atrasos significativos cayó del 40% al 21% en solo un bimestre, según el relevamiento.

De todas maneras, el impacto más sensible aparece en el empleo. Frente a la caída de la actividad, cada vez más empresas recurren a ajustes en sus plantillas para intentar sostenerse. Los despidos ya representan el 21% de las medidas laborales adoptadas por el sector, lo que implica un salto de siete puntos porcentuales.

Cómo está el precio de la ropa en la Argentina.
La falta de demanda afecta al 80% de las empresas, agravada por importaciones abiertas y debilidad del consumo interno

También, a eso se suma que un 25% de las firmas optó por congelar vacantes y no reemplazar a trabajadores que renuncian, una estrategia que busca reducir costos sin profundizar aún más la conflictividad laboral.

Sin señales de rebote

El panorama hacia adelante tampoco ofrece señales claras de recuperación: las expectativas empresariales siguen deteriorándose y el clima en el sector es pesimista. A vistas del próximo trimestre, el 60% de los empresarios cree que las ventas se mantendrán en niveles similares a los actuales, mientras que solo un 16% espera una mejora.

Simultáneamente, crecieron las percepciones negativas sobre la situación económica general, con un aumento en las respuestas que califican el escenario como “malo” o “muy malo”.

MV / EM

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