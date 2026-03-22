Se disparó una nueva cuenta regresiva para otra ola de despidos en el Estado

La nueva versión del plan motosierra que lidera Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, podría tener impacto en cuestión de días. Distintos gremios que representan a trabajadores estatales advierten que los despidos son inminentes y tocarían diversas áreas, muchas de ellas sensibles, a partir del 25 de marzo.

Trabajadores estatales le transmitieron a PERFIL que la Gestión Documental Electrónica (GDE), el sistema del Estado donde se tramitan todos los actos públicos, se encuentra suspendido desde el sábado hasta el martes inclusive. Recién el miércoles, con los datos online, podrían quedar al descubierto miles de cesantías y habilitación de retiros voluntarios.

En la Aduana sobra preocupación. Fundamentalmente por las decisiones en materia geopolítica que tomó la gestión de Javier Milei, que declaró como enemigo a Irán. El país de medio oriente incluyó a la Argentina dentro del listado de los países enemigos por su cercanía y afinidad con Estados Unidos e Israel.

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Este movimiento implica reforzar el control de las fronteras con un organismo que Sturzenegger colocó en su mira y piensa desguazar. Hasta el momento, de acuerdo a números que obtuvo este medio, el organismo de control solo tiene 5 mil trabajadores y perdió 1500 desde que La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada.

“El achicamiento de la Aduana choca con la realidad del mundo. El riesgo de simplificar procedimientos y estructuras profundizan el debilitamiento de las capacidades institucionales de un organismo cuyos especialistas en relaciones internacionales señalan que el control del comercio exterior y de las fronteras adquiere un valor estratégico”, reflejaron desde el Sindicato Único del Personal Aduanero ante la inminente poda libertaria. También expusieron que “las aduanas no solo verifican cargas: también participan en sistemas internacionales de prevención de contrabando, narcotráfico, financiamiento ilícito y tráfico de armas y de materiales sensibles”.

Sectores vinculados al comercio exterior, a la seguridad y al propio sistema aduanero advierten que la discusión no puede limitarse al tamaño de la Aduana. Un ex jefe del organismo alertó a este medio que “en el contexto de guerras en el mundo, las consecuencias pueden ser gravísimas porque podría pasar cualquier cosa por la frontera”.

Por otro lado, Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, dio otras cifras que están barajando en torno a los despidos tras avanzar con retiros voluntarios a partir de febrero. “Sabemos que quieren despedir más de 1500 trabajadores en la Secretaría de Trabajo, que 500 trabajadores también podrían ser despedidos en el Servicio Meteorológico Nacional, que también el INTI está sufriendo el desguace y ya despidieron a tres compañeros y compañeras. Que SENASA está en alerta, a pesar de que ha habido denuncias por cargamentos que se quieren exportar y vuelven porque no tienen los sellos de control de calidad”, lamentó. Y dijo que “seguir destruyendo la política pública, perpetúa un sistema perverso de sumisión en la pobreza de miles de argentinos”.