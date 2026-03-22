La puja Karina-Bullrich frena la reforma del Código Penal

El gobierno de Javier Milei tenía previsto enviar el nuevo Código Penal al Senado este viernes. Sin embargo, el envío del proyecto que fue elaborado por una comisión se demora a la espera del visto bueno del nuevo titular del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

De esa manera, y a través del nuevo integrante del Gabinete, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se mete en una discusión clave teniendo en cuenta que la redacción del nuevo Código fue realizada por Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo, el actual Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la Secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal Muprhy.

El equipo que colabora con Mahiques monitorea la nueva redacción, aunque se espera haya cambios mínimos en el articulado y no modificaciones o cambios de fondo.

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El envío del nuevo Código Penal fue anunciado en diciembre del año pasado, cuando Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad para ocupar una banca en el Senado. Incluso, se suponía que debía ser tratado en el período extraordinario, sin embargo, a principios de este año el Gobierno admitió que postergaría el envío del proyecto para marzo.

El control que ejerce ahora Karina sobre el texto marca un nuevo episodio dentro de la interna y de la desconfianza que atraviesa la Casa Rosada, justamente entre el ala karinista, el caputista y la senadora Bullrich, quien fiel a su estilo eleva el perfil pensando en clave electoral para el 2027.

Esta semana Mahiques se reunió con la Corte Suprema de Justicia, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti. Durante la charla Mahiques se comprometió a avanzar en la designación de los pliegos de 300 vacantes que quedaron pendientes. Fue la ocasión para que Santiago Viola, jure como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Estuvo presente el “clan” Menem.

Un dato podría marcar el tono de la conversación de Mahiques con el Máximo Tribunal: los cortesanos se enteraron por los medios que se enviaría el nuevo Código Penal al Congreso, y no por boca del propio ministro.

La decisión de avanzar en el tratamiento del Código Penal surgió de la reunión de la Mesa Política el pasado martes, cuando la Casa Rosada estableció las nuevas prioridades legislativas.

El avance de Karina sobre el área de Justicia y el forzado repliegue del asesor Caputo, cuyas acciones hoy están en baja, arroja interrogantes sobre cómo será el nuevo dispositivo de negociación para los pliegos y para cubrir cargos vacantes en los juzgados en las provincias.

Algunas versiones indican que se conformará “una mesa” para negociar los pliegos que serán discutidos en la Cámara alta.

Otras en cambio, desestiman dicha afirmación. Señalan que dependerá de cada caso específico, y que hay pocos gobernadores interesados en un puñado de juzgados federales vacantes en sus provincias.

Las primeras diferencias en el propio oficialismo en las versiones, también podría marcar el tono de lo que serán las negociaciones por las vacantes, lo que viene demorado en la gestión de Milei. Ni en 2024 ni en 2025 se designó ni un solo juez.

Por lo pronto Mahiques apeló a un viejo truco judicial para impugnar (al menos mediáticamente) la causa $Libra, sembrando dudas sobre la cadena de custodia sobre la prueba (el peritaje del celular de Novelli), un accionar incompatible con su rol en el Gabinete.