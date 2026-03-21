El ministro acorralado entre la negación de Karina y la bronca de Grandio

El Gobierno continúa sumergido en una crisis profunda. Se trata de un trance que tiene al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, como uno de los principales protagonistas, y que amenaza con expandirse a gran velocidad. El funcionario, pese a todo lo conocido en la última semana, todavía está firme en su cargo gracias a los hermanos Javier y Karina Milei. Pero eso no lo excluye de conjeturas armadas desde el propio oficialismo sobre cuánto puede durar en funciones si su situación judicial o personal se complica.

El primer dato que resaltan fuentes libertarias en diálogo con PERFIL es que, pese a todo lo divulgado sobre el ministro coordinador hay banca. Ese respaldo aparece de manera nítida de parte del núcleo más relevante de poder de la administración Milei, en particular de la secretaria general de la presidencia.

La hermana del Presidente piensa sostener al ex vocero del oficialismo hasta las últimas consecuencias. Lo considera leal y probo. Pese a que el escándalo que protagoniza diluyó lo que sucedió en el “Argentina Week” a partir del viaje de su esposa en la comitiva, el inicio de sus conflictos. La poderosa funcionaria apuesta a que el tema se diluya en la agenda pública. Lo que no ve Karina Milei hasta el momento es que el escenario está muy lejos de ser realidad.

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Al contrario: en tan solo una semana, se divulgó que la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, paga expensas por casi 700 mil pesos mensuales en una lujosa casa en un country de la localidad de Exaltación de la Cruz.

A ese dato, se le suma que Angeletti fue denunciada, por la diputada nacional Marcela Pagano del bloque Coherencia, por los contratos y vinculaciones empresariales de su consultora +BE, que habrían involucrado a compañías con negocios o disponen de relaciones comerciales con el Estado.

El escrito judicial sostiene que podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre la petrolera estatal, la naviera National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de la esposa del funcionario libertario.

La acusación menciona que pasa con la concesión del predio de Tecnópolis, una licitación estimada en 183.000 millones de pesos para una explotación por 25 años, que está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete. Entre las empresas preseleccionadas para la concesión figura DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, del empresario Marcelo Dionisio.

Según la presentación judicial, ese grupo sería cliente de la consultora +BE, lo que, para la denunciante, podría generar otro posible conflicto de intereses (ver más información página 2). Un cúmulo de problemas para el jefe de Gabinete de los que debe rendir cuentas y dar explicaciones convincentes que liquiden el tema.

Es una idea que empieza a rondar en la administración Javier Milei. Si bien hay apoyo total de todos los sectores libertarios, también aparece la necesidad en ellos de que comience a exhibir argumentos sólidos. Porque hasta el momento, solo exhibió contradicciones, como cuando tuvo que explicar quién pagó su vuelo privado a Punta del Este, Uruguay.

Lo que se sabe es que esa travesía, en su tramo de ida, fue cobrada por el operador de vuelos Alpha Centauri a la productora Imhouse de Marcelo Grandio, por US$4.830. Un amigo de Adorni que, muy enojado pero todavía con contratos firmados entre su productora con la TV Pública, dijo hace una semana que el integrante del gabinete abonó con “plata del Estado” dicho viaje. Mientras que el regreso, el 17 de febrero, tuvo al mismo operador como parte de un paquete de diez vuelos por US$42.000.

Por cierto, corren las versiones de que Grandio está muy molesto con Adorni por haberlo involucrado en una causa judicial de manera gratuita e inesperada. Producto de esa bronca, que generó una discusión fuerte con su amigo, instaló dudas sobre la manera en que se pagó el recorrido cuando le tocó hablar públicamente. El funcionario dijo el domingo pasado, en una entrevista, que se trató “de un furcio”.

Bajo ese marco, fuentes libertarias reconocen que hay consciencia de que hay un desgaste de la figura del ex candidato a legislador porteño. A su vez, que hay una chance instalada y concreta de que se vaya: que termine renunciando “consciente que le está haciendo un daño al por mayor al Gobierno”, obligado además por una situación personal. En otras palabras, que no resista la presión que hay sobre él y su mujer y termine declinando la posibilidad de continuar. Un epílogo similar al de José Luis Espert, quien no toleró la presión como terminó reconociendo el Presidente.

Pero en el oficialismo no ven cercana esa oportunidad. Principalmente por el apoyo constante que le brindan los Milei a cada paso. Hoy, son los principales responsables de que Adorni siga con despacho en Balcarce 50.