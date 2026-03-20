Día 831: El fin y Adorni

“Fin.” es la marca registrada de la comunicación de Adorni. Con esa palabra terminaba cada uno de sus posteos en X, como una forma prepotente de clausurar discusiones, de decir: “esta es la verdad y punto”. Pero esta palabra carga su propia ironía: hoy ese “fin” vuelve sobre el propio Adorni, no como gesto de superioridad sino como signo de agotamiento.

Para Aristóteles, comprender cualquier fenómeno implicaba analizarlo a partir de cuatro causas: la causa material (de qué está hecho algo), la causa formal (qué forma o estructura tiene), la causa eficiente (quién o qué lo produce) y la causa final (para qué existe), su “fin”. Esta última es la más decisiva, porque introduce el sentido: no basta con saber cómo se origina algo, sino cuál es su propósito. Una casa no se explica solo por los ladrillos o el arquitecto, sino por su fin: ser habitada. Esa lógica teleológica atraviesa toda su filosofía.

En ese marco, el concepto de “fin” adquiere una doble dimensión que sigue siendo central: puede ser el término de algo —su final en el tiempo— o su propósito —aquello que le da razón de ser—. La causa final —el telos— es lo que da sentido a todo lo demás. Una semilla no se explica por su origen, sino por su destino: convertirse en árbol. Del mismo modo, un proyecto político se define por su finalidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si el fin del gobierno era terminar con la corrupción, entonces cada acción, cada decisión, cada conducta debía orientarse hacia ese propósito. Pero cuando los hechos parecen desviarse de ese telos, lo que entra en crisis no es un episodio, sino la razón de ser del proyecto. El Gobierno construyó su identidad sobre una promesa central: el enfrentamiento a la casta y sus prácticas, la ruptura con la corrupción. Ese era el núcleo moral del proyecto.

La crisis actual no solo impacta en la imagen pública del Gobierno, sino que reconfigura sus equilibrios internos y sus proyecciones. La acumulación de episodios abre interrogantes sobre la capacidad de gestión y el control político en momentos de alta sensibilidad social por la crisis económica.

Manuel Adorni acumula cinco denuncias en la Justicia Federal por presuntas irregularidades vinculadas al uso de recursos públicos, vuelos oficiales y privados, y posibles inconsistencias patrimoniales. Algo que pone en duda la coherencia del Gobierno respecto de su promesa de terminar con los privilegios de la clase política. La reacción oficial, que minimiza el impacto del hecho, no logra captar el costo simbólico frente a una sociedad golpeada por la caída del empleo y el salario. En ese desajuste entre discurso y realidad se juega un deterioro de la imagen presidencial.

Las causas, aún en etapa preliminar, incluyen pedidos de informes a empresas aéreas, Migraciones y Aduana, además del análisis de registros audiovisuales. También se investigan denuncias por malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito y conflictos de interés relacionados con contratos estatales y actividades privadas vinculadas a su entorno.

En paralelo, se puso bajo la lupa una propiedad no declarada en un country de alto valor y movimientos económicos que no parecerían compatibles con sus ingresos declarados. Otras presentaciones judiciales amplían el foco hacia presuntas irregularidades en licitaciones y vínculos empresariales que podrían configurar esquemas de beneficios cruzados entre el Estado y privados. La Justicia deberá determinar si existen delitos o si se trata de operaciones legales, en un contexto donde el volumen y la diversidad de denuncias incrementan la presión política sobre el funcionario.

A su vez, la dificultad para ordenar el frente comunicacional y elaborar una defensa expone límites en una estrategia oficialista que, hasta ahora, se basaba en la confrontación permanente. Parece que la agenda pública comienza a correrse de los temas que el oficialismo buscaba instalar. Santiago Caputo, que es quien debería estar elaborando la estrategia comunicacional de defensa del Gobierno, está cercado por la interna y amenazado por Karina Milei.

La desconfianza impide que el oficialismo elabore una respuesta unificada sólida.

Los escándalos de corrupción que rodean al oficialismo, como el de ANDIS, ahora el caso $Libra después de la revelación de chats y audios de Novelli, y las revelaciones sobre el patrimonio de Adorni, están erosionando fuertemente el sostén moral sobre el que se construyó el Gobierno: el enfrentamiento a la casta política.

$Libra es quizás el más grave, ya que están saliendo a la luz audios en los que se revelan pagos de millones de dólares eventualmente a Milei y Karina. Pero la complejidad propia del mundo cripto —su opacidad, su jerga técnica, la dificultad para seguir el rastro del dinero— vuelve todo más confuso para la opinión pública.

El caso Adorni, en cambio, impacta de lleno porque es mucho más tangible, más fácil de entender y de visualizar para la opinión pública. Además, Adorni, por su rol de vocero, candidato triunfante en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires el año pasado y ahora jefe de Gabinete es el funcionario más visible y representativo del Gobierno.

El viaje a Nueva York por la Argentina Week terminó de amplificar el malestar cuando se conoció que su esposa formó parte de la comitiva en un contexto de uso de recursos oficiales y gastos elevados, pero sobre todo por una frase que condensó el clima de época: “vengo a deslomarme”. En un país atravesado por la caída del salario, la precarización laboral y la incertidumbre sobre el empleo, esa expresión fue leída como una desconexión con la realidad cotidiana.

En las redes, algunos se lo tomaron con humor, y realizaron un video con Adorni realizando distintos trabajos que sí pueden catalogarse como “deslomarse”. Pero luego de sus declaraciones, la situación no hizo más que agravarse. Con el paso de los días, aparecieron nuevas irregularidades sobre su patrimonio.

Las últimas novedades son que la Justicia comenzó a avanzar con medidas para investigar un viaje a Punta del Este durante el feriado de carnaval, cuyo costo total habría superado los 8.000 dólares, una cifra muy superior a la que el propio funcionario había declarado. Parte del traslado —el vuelo de ida del 12 de febrero— fue abonado por la productora Imhouse S.A., vinculada al conductor de la TV Pública, Marcelo Grandio.

Las facturas entregadas por la empresa de vuelos privados Alpha Centauri S.A. detallan un pago de 6.984.180 pesos, equivalentes a unos 4.830 dólares, cubriendo ese tramo inicial. La productora que realizó el pago mantiene contratos con el Estado, lo que abre la hipótesis de una posible dádiva: es decir, un beneficio económico otorgado a un funcionario público por parte de un privado con intereses vinculados a la administración. La explicación inicial del entorno de Adorni —que él mismo habría costeado el viaje— quedó así en entredicho.

El viaje de regreso formó parte de un paquete de vuelos valuado en unos 40.000 dólares, y el tramo correspondiente a los pasajes de Adorni rondaría los 4.000 dólares. A la par, surgieron inconsistencias: se conoció que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, registró una vivienda de dos plantas en un country que no figura en su declaración jurada. Con ingresos oficiales cercanos a los 3,5 millones de pesos mensuales, los gastos detectados no parecen compatibles.

La tapa de la última revista Noticias



En noviembre de 2024 se escrituró una casa de dos pisos en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La propiedad, ubicada en un emprendimiento residencial de alta gama y cerca de la cancha de golf, no es fastuosa, tendría un valor estimado de entre 129.000 y 249.000 dólares, con expensas mensuales cercanas a los 700 mil pesos, de cualquier forma, demuestra un incremento patrimonial a partir de ser funcionario público.

El inmueble no figura en la declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción, donde sólo declara dos departamentos en CABA y La Plata. Las cuentas no parecen compatibles con su nivel de ingresos. Desde su llegada al Gobierno, pasó de vivir en un departamento en Parque Chacabuco a agregar una vivienda en un country.

Además, habría alquilado otra propiedad dentro del mismo barrio durante más de dos años, pagando unos 2.000 dólares mensuales, lo que suma alrededor de 52.000 dólares, un gasto difícil de justificar con sus ingresos declarados.

En paralelo, la situación genera tensión política dentro del Gobierno. Aunque Javier Milei y su entorno, encabezado por Karina Milei, decidieron respaldarlo públicamente, crecen las internas y la desconfianza por las filtraciones, especialmente tras la difusión de imágenes en el Aeropuerto de San Fernando. Mientras algunos funcionarios buscan responsables dentro del propio oficialismo, otros ya anticipan una posible caída de Adorni, cuyo futuro político —incluida una eventual candidatura en la Ciudad en 2027— empieza a quedar en duda.

Aunque dentro del oficialismo se lo proyectaba como una posible carta fuerte para la Ciudad de Buenos Aires en 2027, su exposición negativa y el desgaste acumulado por los escándalos complican seriamente esa hipótesis. Un candidato necesita capital simbólico, credibilidad y capacidad de sostener agenda, tres atributos que hoy aparecen erosionados.

En paralelo, llama la atención el repliegue mediático de Adorni. Quien hizo de la exposición constante su principal herramienta política hoy evita dar la cara en entrevistas y reduce su presencia pública, en contraste con el perfil que supo construir. Para alguien que debería estar instalándose como candidato, ese silencio es todavía más ruidoso.

Y más para quien cumplió durante toda la primera etapa del Gobierno el rol de vocero, ni más ni menos que quien hablaba en nombre del Gobierno y se la pasaba “sobrando” en sus conferencias de prensa diarias a los periodistas que le hacían alguna pregunta incómoda, y acusando a la oposición con los más variados improperios, al igual que lo hace el presidente.

Cuando quien encarna la transparencia aparece rodeado de sospechas, el daño no es individual sino estructural. Se erosiona la credibilidad del conjunto. Es aquí donde la palabra “fin” adquiere otra dimensión. Ya no como cierre retórico, sino como interrogante histórico. ¿Estamos ante el fin de un funcionario? ¿Estamos ante el fin de un relato, el del enfrentamiento a la “casta”, porque ya es insostenible ante los ojos de la opinión pública?

En ese sentido, el “fin” de Adorni no sería solo su eventual salida del poder, sino la constatación de que el propósito que encarnaba el Gobierno se ha desviado. El problema no es que termine, sino que ya no cumpla su función.

El Gobierno salió a respaldar públicamente a Manuel Adorni en medio de los escándalos que lo rodean y desmintió de manera tajante cualquier posibilidad de renuncia. Desde la Casa Rosada aseguraron que continuará en su cargo, mientras el propio funcionario calificó como “fake” las versiones sobre su salida y respondió con ironía en redes sociales junto a Javier Milei.

En paralelo, tanto Milei como Adorni denunciaron la existencia de una supuesta campaña en su contra, incluso Adorni sugirió que podría haber un “complot interno” dentro del oficialismo. Mientras el Presidente redobló sus críticas al periodismo, en el trasfondo aparecen tensiones internas en el Gobierno, con versiones que apuntan a disputas entre distintos sectores del poder. El Gobierno enfrenta, al mismo tiempo que el impacto por los escándalos de Adorni, la revelación de los audios y chats de Novelli por el caso $Libra.

Una de las revelaciones más delicadas es el horario de las comunicaciones entre Novelli, Milei y Karina, que revelan que estuvieron en permanente contacto minutos antes y después del posteo del Presidente que dio origen a la difusión de la cripto estafa. Adorni usaba el “fin.” como gesto de autoridad, como quien clausura lo discutible. Pero la política tiene una lógica inversa: nada se cierra del todo, porque se resignifican. Hoy ese mismo recurso retórico se vuelve en su contra.

La soberbia del punto final choca con la persistencia de los hechos. Y en esa tensión se juega el destino de una figura que supo construir poder desde la palabra. El oficialismo enfrenta ahora un dilema clásico: sostener a un funcionario cuestionado o preservar el relato que le dio origen. No siempre ambas cosas son compatibles.

Tal vez el verdadero “fin” no sea el de Adorni, sino el de una etapa. El momento en que el discurso deja de ser suficiente y la realidad impone sus propias reglas. El “fin” ya no puede escribirse como un punto soberbio al final de una frase, sino que se impone como una pregunta abierta sobre el rumbo del Gobierno. Porque en política, a diferencia de las redes, nada se clausura con una palabra. Si el propósito de un Gobierno se rompe, entra en una deriva inevitable.

Adjudican a Manuel Adorni una casa en un country de Exaltación de la Cruz

Y en esa deriva, el verdadero desenlace no será el de Adorni, sino el de un relato que prometía cerrar una etapa y hoy ha quedado expuesto ante sus propias contradicciones.

Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira