A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 20 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, viernes 20 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy viernes 20 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 20 de marzo el dólar blue cotiza a $1.365 para la compra y $1.415,00 para la venta

Los efectos de la filtración del IPC: negocio para pocos y un mercado que reevalúa la credibilidad oficial

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 20 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 20 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.413,60 para la compra y $1.423,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 20 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 20 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 20 de marzo a $1.466,60 para la compra y $1.468,50 para la venta

El superávit comercial alcanzó los US$ 788 millones, el número más bajo en 8 meses

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 20 de marzo en $1.474,90 para la compra y $1.475 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 20 de marzo a $1.839,50 como referencia de dólar tarjeta.

El Riesgo País se mantuvo por encima de los 600 puntos en una jornada de tensión internacional

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 602 puntos básicos este viernes 20 de marzo.