Los efectos de la filtración del IPC: negocio para pocos y un mercado que reevalúa la credibilidad oficial

El negocio exprés que un grupo de operadores logró gracias a la filtración del 2,9% de inflación le dejará una factura oculta al Ministerio de Economía. En la City porteña ya advierten que la circulación anticipada del dato erosiona la confianza sobre el manejo de las estadísticas, algo que ya estaba bajo la lupa de la opinión pública tras la demora en el cambio de la encuesta de base con la que el INDEC mide el índice de precios.

La sensación de los agentes del mercado, según pudo recopilar PERFIL, es que, para el próximo dato de inflación, que se comunicará el 14 de abril, las perspectivas cambiaron. “Ahora cuando me llegue un número antes, voy a creer un poco más”, advirtió una fuente que le confirmó a este medio el día de la publicación de la estadística oficial la filtración del dato. Incluso días después de conocerse la cifra, quienes miran las pizarras de activos y criptoactivos comprobaron con mayores datos los movimientos que indicaron el uso de información privilegiada.

La fuga de información estadística rompe la equidad de condiciones entre los actores del mercado. "Movimientos de volumen de esa magnitud antes de un dato oficial no suelen responder a una simple lectura de mercado, sino a reacomodamientos de carteras más grandes. Algunos jugadores operan con ventaja mientras el resto reacciona una vez conocido el dato, lo que termina afectando la formación de precios y la transparencia", advirtió el economista Maximiliano Ramirez.

Según el analista, el daño colateral de la filtración impacta directamente sobre el costo de financiamiento del país. "Este tipo de episodios puede erosionar la confianza en los procesos de difusión de estadísticas oficiales. La credibilidad es un activo clave para la estabilidad financiera, y cualquier señal de filtraciones tiende a incrementar la prima de riesgo exigida por los inversores", concluyó el economista.

El índice oficial, traccionado por un fuerte salto del 6,9% en el rubro Vivienda a raíz de la quita de subsidios, iba a contramano del optimismo previo de los mercados, que se reflejó en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) con el 2,7% que ya era consenso. En los despachos del microcentro, un consultor financiero admitió en estricta reserva que el número le había llegado por la mañana, pero optó por no operarlo ya que creía en las proyecciones a la baja que pregonaba el oficialismo. Quienes sí validaron el dato extraoficial, movieron el mercado de forma inusual.

La dinámica se dio por dos frentes. El tradicional y el nuevo auge de los mercados de predicción. La curva de tasa fija, especialmente en el tramo corto de las Lecaps, se desplazó al alza, un movimiento consistente con carteras que empiezan a exigir mayor tasa nominal frente a un IPC más caliente. En paralelo, la ansiedad por la cobertura disparó las órdenes de compra sobre las Letras del Tesoro atadas a la inflación (CER), con especial apetito por los papeles con maduración a mediados de 2026.

"Los bonos CER mostraron un salto muy fuerte en volumen y una compresión significativa de tasas, pasando de rendimientos positivos a niveles negativos en cuestión de minutos. En la práctica, eso refleja que hubo inversores dispuestos a pagar prácticamente cualquier precio para cubrirse", precisó Ramirez sobre la rotación de la deuda.

La ventanilla cripto: el rastro en Polymarket

La plataforma internacional de predicción Polymarket operó como el segundo mostrador del negocio. En estos sitios, los usuarios arriesgan capital comprando posiciones binarias sobre eventos de todo tipo: la cuota paga un dólar si el escenario acierta y vale cero si falla. La apuesta es con USDC, la stablecoin que tiene paridad con la moneda estadounidense.

Durante la jornada, la tendencia daba como ganador al rango del 2,5% al 2,7%. Pero a las 15:45, la curva experimentó un salto vertical. La probabilidad asignada a la franja más alta, del 2,8% al 3,0%, se disparó repentinamente hasta acaparar el 91,5% de las apuestas. Para cuando el reloj marcó las 16 horas, el contrato ya había movido USD 91.000 en volumen operado.

El experto digital Fernando Molina analizó el flujo de las transacciones y expuso el comportamiento de los ganadores. "Hubo al menos 3 cuentas que compraron 30 minutos antes de que se supiera el dato por montos muy por arriba del promedio operado", explicó. La trazabilidad permitió identificar perfiles específicos: una cuenta inyectó USD 2.000 tras probar previamente el rango inferior; una segunda, también con USD 2.000, ostenta un 100% de efectividad apostando a la inflación desde enero; y una tercera introdujo USD 500 justo antes de la publicación. Una cuarta billetera, que se hizo viral por llevarse una ganancia de USD 663, venía realizando operaciones menores durante la semana.

"Como verán son montos chicos, nadie se está haciendo millonario con esto. Pero por la desproporción en los montos operados 30 minutos antes versus lo que se opera en promedio diario, son claramente insiders", diagnosticó Molina, agregando que, en la lógica de los prediction markets, los filtradores de datos funcionan como un atributo del sistema (feature), operando como las "nuevas noticias".

Cómo funciona el anonimato de Polymarket

Lejos de ser un entorno puramente descentralizado, el cruce de las operaciones de compra y venta ocurre en los servidores internos de la empresa, mientras que el registro final y la ejecución de los pagos se asientan en la blockchain.

Esta dualidad expone a los mercados con poco volumen a la manipulación financiera. Quien inyecta grandes sumas de capital de golpe puede alterar artificialmente las probabilidades, generando señales engañosas que influyen en la percepción pública. Además, la resolución de los contratos depende de "oráculos" (fuentes de datos externas), un mecanismo de validación que no está exento de disputas, demoras o sesgos de interpretación.

No es, sin embargo, un anonimato absoluto. Si bien los usuarios utilizan billeteras cripto sin un DNI a la vista, las cuentas son pseudónimas. Cada apuesta, ingreso y retiro deja una huella digital en el registro público, permitiendo rastrear el origen y destino de los fondos.