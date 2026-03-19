El superávit comercial alcanzó los US$ 788 millones, el número más bajo en 8 meses

La balanza comercial registró en febrero de 2026 un superávit de US$ 788 millones, lo que implicó un incremento de US$ 513 millones respecto al mismo mes de 2025. Se trata de la cifra más de los últimos 8 meses.

De esta manera, acumula 27 meses consecutivos con saldos positivos.

“El índice de términos del intercambio creció 0,7% reflejó una mejora en los precios relativos del comercio exterior y aumentó el poder de compra externo. En el análisis por cantidades, se destacó la caída de las importaciones sobre la de las exportaciones”, señaló el INDEC.

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En febrero, las exportaciones totalizaron US$ 5.962 millones, lo que representó una caída interanual de 2,9%. Este descenso fue impulsado por una baja de 7,1% en las cantidades exportadas, ya que los precios aumentaron 4,4%.

En febrero cayeron Combustibles y energía (-27,6%), Manufacturas de Origen Agropecuario (-10,1%). Por otra parte, crecieron Productos Primarios (+8,2%) y Manufacturas de Origen Industrial (+8,6%). De todos los subrubros, material de transporte terrestre (-14,5%).

Para el CEPEC, ”el país está vendiendo menos al mundo en volumen, lo que puede estar indicando pérdida de competitividad, menor demanda externa o limitaciones productivas”.

Importaciones

En cuanto a las importaciones, cayeron Combustibles y Lubricantes (-36,8%), Piezas y Accesorios (-24,9%), Bienes de Capital (-17,6%), Vehículos Automotores de Pasajeros (-5,7%), Bienes Intermedios (-4,1%) y Bienes de Consumo (-3,0%).

“Cuando bajan fuerte las importaciones —sobre todo de bienes de capital e insumos— suele estar asociado a menor nivel de actividad, menor inversión y menor dinamismo productivo”, indicó el reporte del CEPEC.

En cuanto a los socios comerciales, Brasil volvió al primer lugar, seguido por China, la Unión Europea, Estados Unidos y Paraguay.

LM