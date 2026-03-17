Boom del e-commerce: suben las compras internacionales y ya alcanzan al 47% de los usuarios

El comercio electrónico continúa consolidándose en la Argentina y, en ese contexto, crecen con fuerza las compras online en el exterior, impulsadas por nuevas plataformas y una mayor apertura comercial.

Según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el 47% de los argentinos compró productos fuera del país en 2025, frente al 37% registrado el año anterior. Además, 7 de cada 10 compradores lo hicieron por primera vez en los últimos seis meses.

El boom de las compras internacionales

El crecimiento del consumo digital internacional está vinculado al avance de plataformas globales y al mayor acceso a sistemas de importación simplificados. Entre los principales actores se destacan Temu, Mercado Libre y Shein, que concentran gran parte del crecimiento en las compras desde el exterior.

En paralelo, el sistema de courier puerta a puerta tuvo un salto significativo. Según datos de la consultora Abeceb, las importaciones bajo este régimen pasaron de USD 239 millones en 2024 a USD 894 millones en 2025, lo que representa un aumento del 274% interanual.

Más usuarios y mayor facturación

El informe también muestra un crecimiento general del e-commerce en Argentina. Durante 2025, la facturación total alcanzó los $34 billones, con un incremento del 55% interanual.

En total se registraron 253 millones de órdenes de compra (+3%) y se vendieron 645 millones de productos, un 28% más que el año anterior. El ticket promedio se ubicó en $134.519, con una suba del 46%, reflejando el impacto de la inflación y el cambio en los hábitos de consumo.

Qué compran los argentinos online

Las categorías con mayor facturación estuvieron lideradas por Pasajes y turismo, seguidas por alimentos y productos de limpieza y tecnología y electrónica.

También se destacaron rubros como hogar, electrodomésticos, indumentaria y deportes, consolidando al canal digital como una vía central de consumo.

Más compradores y hábitos digitales consolidados

En 2025 se sumaron más de 1,3 millones de nuevos usuarios, alcanzando un total de 25,1 millones de compradores online en el país.

El 60% de los usuarios realiza compras al menos una vez al mes, mientras que el 85% consulta información en Internet antes de comprar en tiendas físicas. Los principales canales de búsqueda son los buscadores (59%) y los marketplaces (36%).

Mejoras en logística y uso de inteligencia artificial

El crecimiento del sector también está acompañado por avances en logística y tecnología. Actualmente, el 37% de las entregas se realiza en menos de 24 horas.

Además, el 62% de las empresas ya implementa inteligencia artificial, principalmente en marketing, publicidad y experiencia de usuario.

Cómo se distribuye el e-commerce en el país

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra el 52% de la facturación total, consolidándose como el principal mercado. Le siguen el Litoral (12%), el Sur y el Centro (9% cada uno), el NOA (7%) y Cuyo junto al resto de la provincia de Buenos Aires (5%).

Estos datos reflejan una expansión del comercio electrónico en todo el país, aunque con fuerte concentración en los grandes centros urbanos.