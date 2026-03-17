El economista, Eduardo Jacobs, analizó para Canal E el panorama económico argentino tras los últimos datos de inflación y destacó que, pese a las tensiones coyunturales, el proceso de desaceleración mantiene una tendencia definida.

Eduardo Jacobs relativizó la comparación interanual y explicó que el inicio del año suele ser más exigente en materia inflacionaria. "Los primeros tres meses, el primer trimestre, el primer cuatrimestre del año, siempre es complejo en términos de inflación", planteó.

Cómo impactan las polémicas políticas en la economía

Además, mencionó factores coyunturales: "Tuvimos el restado de todo el impacto que significó la crisis, el push antigobierno con las leyes y todo el escándalo político que se armó con la fuga hacia el dólar".

Sobre el impacto cambiario, Jacobs detalló que, "el dólar subió fuerte y eso generó un efecto del famoso pass-through, que no se da inmediatamente". También remarcó el impacto de la recomposición tarifaria. "Otros movimientos muy fuertes que hubo que hacer para recomponer los precios de las tarifas", sostuvo.

Los factores políticos que impiden la evolución económica

Asimismo, advirtió sobre la incidencia de la política en la economía argentina: "La gran amenaza argentina es esa. Siempre volvemos a lo mismo. Es la política la que nos genera los mayores dolores de cabeza a la evolución económica".

En esa línea, el entrevistado señaló que el Gobierno busca prevenir escenarios de inestabilidad. "El Gobierno está tomando precauciones para que en el 2027 no haya otra corrida de tal magnitud", expresó.

También mencionó el comportamiento defensivo de los ahorristas: "Se habla de 30 mil millones de dólares, de argentinos huyendo al dólar para cubrirse del peso". A su vez, destacó el cambio de estrategia financiera oficial: "La estrategia a partir de ahora va a ser no salir, no colocar bonos en el mercado global y no ir a los mercados internacionales".