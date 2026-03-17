Crisis en el sector metalúrgico: “La actividad económica que demanda nuestros bienes se encuentra deprimida”

Con el fin de analizar la situación de la industria metalúrgica en Argentina, sobre un escenario de caída generalizada, baja utilización de la capacidad instalada y un fuerte impacto en el entramado productivo y social, este medio se comunicó con el secretario general de ADIMRA, Juan Fernando Torresi.

Juan Fernando Torresi describió el panorama actual. “Los ocho rubros que medimos están en caída, por primera vez los ocho están en caída”, planteó, lo que refleja la profundidad de la crisis en el sector metalúrgico.

Las consecuencias estructurales de la caída de la industria metalúrgica

Además, explicó que el problema no debe analizarse únicamente desde los números, sino también desde sus consecuencias estructurales: “No solamente tendríamos que analizar los números, sino también el impacto socioeconómico que generan estos números en la realidad productiva del país”.

Uno de los indicadores más preocupantes es el nivel de utilización de la capacidad instalada. Según Torresi, la industria opera muy por debajo de niveles históricos. “Hoy la realidad es que tenemos una utilización de la capacidad instalada del 40% en promedio”, sostuvo, y comparó con momentos críticos del pasado: “En el año 2002 la utilización de la capacidad instalada era del 34%”.

También remarcó que esta situación no es homogénea, pero que incluso los sectores que venían resistiendo comenzaron a deteriorarse: “Antes, anteriormente, el sector de semirremolques y acoplados estaba en un nivel con un pequeño crecimiento y ya está en caída”.

El rol de la actividad económica sobre la industria metalúrgica

El entrevistado vinculó la caída de la industria con una menor demanda en la economía. “La actividad económica que demanda nuestros bienes se encuentra deprimida”, señaló.

Además, indicó que la crisis no es reciente, sino que se viene profundizando desde el año pasado: “Hay algunos sectores que ya estaban predominantemente en rojo desde el segundo semestre del año pasado”. Entre los más afectados mencionó a los primeros eslabones de la cadena productiva: “Fundición, los agropartistas, los autopartistas”.