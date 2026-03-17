Presión fiscal en los combustibles: "Todavía hay carga impositiva que actualizar, falta casi un año de ajuste"

El presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles, Alberto Boz, pasó por Canal E y se refirió a la situación del mercado de combustibles en Argentina y aseguró que el país enfrenta un escenario más favorable que en años anteriores, aunque todavía con desafíos vinculados al consumo y la estructura de costos.

Alberto Boz explicó que todavía quedan ajustes pendientes en materia impositiva. "Todavía hay carga impositiva que actualizar, falta casi un año de ajuste", planteó. Sin embargo, consideró que el impacto podría moderarse: "Yo creo que eso se va a ir atemperando para que no impacte tanto en el precio del surtidor, del consumidor, y no impacte en la inflación".

Cuánto viene produciendo Vaca Muerta

También destacó el cambio estructural que generó el crecimiento de la producción energética local: "Hoy Vaca Muerta supera los 800.000 barriles diarios, entonces estamos en otra situación".

Además, Boz subrayó las herramientas que tiene el Gobierno para amortiguar subas internacionales. "Hay un mecanismo que el Estado puede ir utilizando para que el impacto de esta guerra o de la escapada del barril de crudo no golpee tanto en el surtidor", sostuvo. Como ejemplo, mencionó cambios en los derechos de exportación: "La retención antes estaba en 3%, ahora está en 8%".

El rol del combustible con la actividad económica

Asimismo, remarcó que la venta de combustibles refleja de manera directa el nivel de actividad: "El combustible es un indicador instantáneo del nivel de actividad económica porque lo necesitamos para producir y para transportar lo que producimos".

Respecto a los datos actuales, el entrevistado explicó que, "podemos decir que recién se está vendiendo un 2% más de lo que se vendió el año pasado". No obstante, aclaró que la recuperación aún es parcial: "Estamos mejor que el año pasado, pero no estamos en valores de hace tres años".

Y agregó: "Todavía estamos en el volumen general de Argentina en venta total, estamos menos que hace tres años".