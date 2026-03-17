Acuerdo con Estados Unidos: “Hay más de 2.000 productos que van a tener un arancel cero o 10%”

El abogado tributarista, Daniel Ricardo García, evaluó en Canal E el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos y destacó que la reducción de aranceles, la eliminación de trabas burocráticas y las oportunidades para sectores como carne, vino, minería y economías regionales podrían generar un escenario favorable para exportaciones e inversiones.

Daniel Ricardo García explicó que el acuerdo todavía debe atravesar instancias formales para su entrada en vigencia. “Este acuerdo se firma en febrero de este año y faltan aún los procesos formales y diplomáticos que corresponden, que es básicamente la aprobación por parte de la Cámara del Congreso de la Nación de Argentina y del Congreso de la Nación de Estados Unidos”, planteó.

Cuáles son los beneficios del acuerdo con Estados Unidos

Sobre los beneficios concretos, remarcó: “Esto va a traer muchos beneficios cuando esté efectivamente implementado y tiene dos beneficios concretos. Uno es la disminución de los aranceles”. En ese sentido, precisó que, “hay más de 2.000 productos que van a tener un arancel disminuido en cero o en 10%”.

García también destacó la reducción de obstáculos administrativos. “También tiene un segundo beneficio que es básicamente lo que se conoce en derecho aduanero, que es la quita de barreras para arancelarias”, sostuvo.

Se estima un descuento de aranceles muy importante

Sobre la misma línea, detalló: “Las barreras para arancelarias son las barreras burocráticas. Las autorizaciones, los permisos, los análisis que hacen, por ejemplo, la FDA”. Además, subrayó que, “va a haber menos barreras burocráticas, por una parte, y, por otra parte, va a haber un descuento de aranceles muy importante”.

Respecto a los rubros que podrían aprovechar el acuerdo, el entrevistado señaló que, “en los sectores beneficiados hay cuotas específicas para la carne y para el vino”. En este contexto, explicó: “Van a entrar con una cuota ya asegurada de ingreso”.

A su vez, mencionó otros sectores estratégicos: “Van a tener también todo lo que es, hoy por hoy, el desarrollo, que es minería, que es lo que tiene que ver con tecnología, que van a tener un potencial muy importante para exportar esos tipos de mercaderías”.