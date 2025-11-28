El comercio electrónico crece sin freno: “Hoy los usuarios compran en promedio 10,5 categorías”

En conversación con Canal E, Gustavo Zambucetti, presidente de la CACE, explicó el fuerte crecimiento del comercio electrónico en Argentina y detalló cómo se prepara el sector para la temporada alta de compras.

Un consumidor que compra más, más seguido y en más categorías

Zambucetti confirmó que la transformación del consumo digital se aceleró en la última década y continúa en expansión: “Vemos un crecimiento sostenido año tras año”, señaló, recordando que la pandemia actuó como gran punto de quiebre en 2020.

El último informe semestral muestra un salto no solo en nuevos compradores, sino también en su comportamiento: “Hoy, cuando le preguntás a los usuarios, en promedio compran 10,5 categorías”, indicó, una cifra que demuestra que el e-commerce ya no se limita a rubros puntuales.

Inicialmente, turismo y electrónica fueron los pioneros, pero luego crecieron indumentaria, cosmética, alimentos e incluso segmentos antes impensados: construcción, repuestos, hogar y decoración. También destacó el rol de apps de movilidad, delivery y pagos digitales en la adopción masiva: “Son cosas que aceleran mucho la incorporación del comercio electrónico”.

Seguridad, envíos y logística: los retos que siguen pendientes

Ante la preocupación por estafas y vulneración de datos, Zambucetti enfatizó que la prevención sigue siendo clave: “Hay que asegurarse de que donde dice www sea realmente el sitio al que yo quiero entrar”, recomendó, resaltando la importancia de evitar páginas que figuren como “no seguras” y verificar siempre el protocolo. También recordó revisar el candado del navegador y desconfiar de ofertas que sean demasiado inferiores al valor habitual.

Con la llegada de las fiestas, la logística se convierte en protagonista. El directivo subrayó que el sector mejoró notablemente los tiempos de entrega: “Hoy el 33% de los pedidos se entregan dentro de las 24 horas”, porcentaje que asciende al 41% en AMBA.

Sin embargo, el costo del envío sigue siendo un desafío: “En algunos casos puede representar el 20% del costo de la compra”, explicó. Por eso, señaló que un 40% de las entregas se realizan mediante retiros en sucursal o puntos de pick-up, una práctica que reduce gastos y agiliza la experiencia del usuario.

Consultado sobre el uso de trenes como vía logística —habitual en otros países—, reconoció la limitación estructural argentina: “El transporte en Argentina está muy atado a camiones y rutas”, lo que reduce la competitividad tanto en tiempos como en costos.

