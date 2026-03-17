El campo se mantendría firme como uno de los principales sostenes de la economía argentina este año, de acuerdo con una proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que estimó para 2026 una cosecha récord de 160 millones de toneladas, lo que le permitiría al sector aportar US$ 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios.

El dato cobra relevancia mientras se extiende la necesidad de divisas como una de las variables más sensibles para la estabilidad macroeconómica. Aunque el ingreso proyectado sería prácticamente igual al de 2025, cuando el sector cereales y oleaginosas aportó US$ 34.600 millones al MLC según datos del BCRA, detrás de esa aparente estabilidad hay un cambio importante: la campaña 2025/26 se perfila como una de las mejores de los últimos años, con más producción, más exportaciones y una recuperación tras varias campañas golpeadas por factores climáticos y por la volatilidad del negocio.

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Según la estimación de la BCR, la producción total de granos alcanzaría 160 millones de toneladas, con marcas destacadas en trigo, cebada, maíz y girasol. La cosecha fina dejó números récord en trigo (29,5 Mt) y cebada (5,6 Mt), mientras que la cosecha gruesa podría mostrar un máximo histórico para el maíz (62 Mt). En tanto, el girasol tocaría su nivel más alto del siglo, con 6,6 Mt, y la soja se ubicaría en 48 Mt, por debajo de otros años en volumen, aunque con mejores rindes que en la campaña previa.

Cosecha récord en 2026

Ignacio Morales, CIO de Wise Capital se hizo eco del reporte y señaló que la actual campaña agrícola en Argentina se encamina a marcar un hito productivo sin precedentes, impulsada por rendimientos excepcionales en la cosecha de trigo y proyecciones sumamente optimistas para el maíz y el girasol que podrían llevar la producción total a un máximo histórico de entre 147,9 y 160 millones de toneladas, según las estimaciones de las principales bolsas de cereales del país.

"Este salto cuantitativo, que representa un crecimiento de hasta el 15,2% respecto al ciclo anterior y superaría holgadamente el récord de 140,1 millones de toneladas registrado en la temporada 2018/2019, se convierte en una pieza estratégica fundamental para el programa económico del gobierno de Javier Milei, ya que el incremento masivo en el volumen de exportaciones facilitaría la acumulación de reservas en el Banco Central y el fortalecimiento del superávit fiscal mediante un ingreso genuino de divisas en un momento clave de la gestión".

No obstante, el economista señaló que "este optimismo en las cifras macroeconómicas contrasta con la cautela de los productores primarios, quienes, especialmente en el caso de aquellos que operan en campos arrendados, enfrentan una ecuación financiera ajustada donde los altos costos operativos y la volatilidad de los precios internacionales (los cuales se habían mantenido en niveles bajos hasta las recientes tensiones geopolíticas globales) condicionan la rentabilidad real frente a la magnitud de los granos cosechados".

Más granos, más exportaciones y más presión sobre el rol del campo

La mejora productiva tendría un correlato directo en el frente externo. La BCR proyectó que las exportaciones de granos y derivados podrían trepar a 113 millones de toneladas, un volumen sin precedentes que superaría en casi 10 millones de toneladas el récord anterior de la campaña 2018/19. El salto estaría impulsado por un máximo histórico en los despachos de granos.

Para la economía argentina, la relevancia del dato excede al sector agropecuario. En un contexto donde el Gobierno necesita fortalecer la acumulación de reservas, sostener la oferta de divisas y apuntalar el equilibrio cambiario, el aporte del campo vuelve a aparecer como una pieza central. Más aún porque el comportamiento mensual de la liquidación podría mejorar a partir del ingreso de la cosecha gruesa.

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La entidad remarcó que el último trimestre de 2025 mostró ingresos de divisas del agro en niveles mínimos para ese período desde 2005, en parte por el adelantamiento de liquidaciones que se produjo cuando estuvo vigente la eliminación temporaria de derechos de exportación. Ahora, la expectativa es que desde marzo la tendencia se revierta y que, con el avance de la cosecha gruesa, la liquidación mensual quede por encima del promedio de los últimos cinco años durante casi todo el resto del calendario.

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Uno de los puntos más llamativos del informe es que, aun con una campaña de recuperación y exportaciones récord, el monto de divisas proyectado para 2026 no mostraría una mejora significativa frente a 2025. La explicación está en varios factores combinados.

Por un lado, la mejora en los precios de las oleaginosas y sus derivados sería compensada por menores cotizaciones en los cereales. Por otro, el año pasado tuvo una particularidad cambiaria: durante los primeros tres meses y medio estuvo vigente el llamado “dólar blend”, que permitía liquidar una porción de las exportaciones al contado con liquidación. Bajo ese esquema, si se contempla tanto el MLC como ese canal alternativo, el ingreso total de divisas del agro en 2025 habría ascendido a US$ 36.160 millones.

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Es decir, el número proyectado para 2026 debe leerse también a la luz de esa base de comparación. En términos estrictos del MLC, el aporte luce estable. Pero si se incorpora la ingeniería cambiaria que existió el año pasado, el flujo total esperado para el nuevo ciclo muestra una leve corrección.

Retenciones: cuánto podría recaudar el Estado en 2026

El informe de la BCR también puso el foco en el frente fiscal. En base a los seis principales complejos agroindustriales —soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol—, la recaudación por Derechos de Exportación (DEX) se proyecta en US$ 4.650 millones para 2026.

En este caso, tampoco habría grandes cambios respecto del año previo. La explicación es que la reciente reducción de alícuotas para los principales productos agropecuarios compensaría el efecto que había tenido en septiembre de 2025 la registración de ventas externas libres de retenciones. Así, aun con modificaciones en el esquema tributario, el aporte total del agro por este concepto se mantendría relativamente estable.

Producto por producto, la soja seguiría explicando la mayor porción de la recaudación, con US$ 3.420 millones, aunque con una baja interanual del 6%. En segundo lugar aparecería el maíz, con US$ 720 millones, lo que implicaría una suba del 30%. El trigo aportaría US$ 300 millones (+21% interanual), mientras que el girasol se destacaría por el mayor salto relativo: US$ 115 millones, con una mejora del 60% frente al año anterior, impulsado por mayores volúmenes de exportación y mejores precios internacionales.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), informe de Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré.

LR