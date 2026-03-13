Expoagro 2026: del crédito a tasa cero a los drones gigantes, las postales de una feria récord

Expoagro transita su cuarta y última jornada y ni la ausencia del presidente Javier Milei logra opacar el buen clima de negocios que se vive en el sector agropecuario, que mira un poco ajeno lo que está pasando en el mundo. Y es que el campo, con su lógica propia de trabajo y producción sigue a su ritmo, esperando una cosecha gruesa que cristalice tan bien como la de trigo, y siguiendo el pulso de una ganadería que muestra números alentadores. Los créditos al sector lo demuestran, porque lo que antes se circunscribía a maquinaria agrícola, hoy se expande a los planteos ganaderos con viejas/nuevas alternativas como los warrants.

Expoagro 2026: Nación y Provincia sacuden la feria con tasa 0% y los bancos salen a disputar al productor

Además, la ganadería tiene peso propio en la muestra. Aquí bien vale mencionar el remate televisado de Colombo y Magliano del martes 10 de marzo que vendió más de 38.000 cabezas en una subasta que se extendió por más de 14 horas y reunió lotes filmados en 15 provincia. Por otra parte, hubo una gran agenda técnica en ganadería que se enfocó en productividad, eficiencia, genética y clima de negocios.

La muestra también incorporó 12 plots con cultivos en pie para exhibir lanzamientos agronómicos de empresas como Nidera, Advanta, AFA, DONMARIO/Illinois, NK, Bayer, YPF Agro e INTA, entre otras. Esto mostró que, en el campo, no todo es fierro, sino también tecnología aplicada a semillas, nutrición y manejo agronómico.

La presencia del arco político

Durante las jornadas hubo fuerte presencia de dirigentes y funcionarios, y la agenda giró alrededor de retenciones, infraestructura, desarrollo y trabajo territorial. De todos modos, la ausencia más notable fue la del presidente Javier Milei, ya que en las jornadas previas se especulaba con nuevos anuncios de bajas de retenciones. Desde el oficialismo explicaron que los viajes a la Argentina Week en Nueva York, el paso por Chile y ahora, el viaje a España le imposibilitaban asistir.

Uno de los gestos políticos más comentados de Expoagro 2026 fue la coincidencia entre Mauricio Macri y Axel Kicillof en la cena de apertura por los 20 años de la muestra. Ambos compartieron la mesa principal y se saludaron con un apretón de manos, en una escena de alto voltaje simbólico por tratarse de dos dirigentes ubicados en veredas opuestas. Sin embargo, no hubo reunión ni diálogo político de fondo: desde el entorno del gobernador lo definieron como un saludo protocolar, mientras que Macri ironizó después con un ‘lo quiero mucho’, al ser consultado por la prensa.”

Del lado oficial recorrieron el predio Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, además de Diego Valenzuela y Diego Santilli. Pero fue de destacar la presencia de muchos legisladores y políticos de todos los partidos, dejando en claro que estas ferias siguen siendo un punto obligado para el vínculo entre política y sector productivo.

En esa misma línea, se lanzó “Cosecha Segura 2026”, un esquema coordinado entre fuerzas federales, provincias, municipios, puertos y sector privado para resguardar la logística de la campaña gruesa.

La maquinaria, siempre estrella en las ferias a campo

Recorrer una muestra de este tipo llena de optimismo a los visitantes. Hay mucha tecnología aplicada y nuevas apuestas de las empresas que año a año compiten para ofrecer mejores ofertas para tentar a un productor que tiene como lógica financiera, reinvertir sus ganancias.

Eso se ve en los stands de maquinaria que no dejan de recibir visitantes a lo largo del día. Miran, preguntan, se suben a los equipos y se entusiasman con las novedades. Este año los drones se llevan todas las miradas. Pero no drones ópticos, sino drones agrícolas de gran porte que se usan para pulverizar, fertilizar e incluso sembrar pasturas. En un contexto en el que el productor mira cada vez más los costos, los tiempos de ingreso al lote y la necesidad de evitar pérdidas por pisoteo o demoras, el dron empieza a ganar terreno como complemento y, en algunos casos, como alternativa más eficiente frente a otras herramientas.

José Depetris, líder de la unidad de Negocios de Villanueva Drones, que llevó el dron más grande de Sudamérica, planteó que el cambio cultural ya está en marcha. “Las nuevas generaciones nacieron con la tecnología, por lo que no la cuestionan tanto. Los productores quizás un poco más grandes todavía es necesario brindarle más información para demostrar la utilidad de los drones, pero por suerte están todos predispuestos a transitar esta etapa”, afirmó. La capacidad del nuevo gigante de la firma deja en claro que es una tecnología en expansión. “El 150 MAX justamente es el dron más grande de Latinoamérica, con un tanque de 170 litros de sólido, está pulverizando a 10 litros por hectárea 60 hectáreas por hora”, sostuvo.

Un dato llama la atención. Hace 10 años no había drones de uso agrícola en el país. Para fines de este 2026, Depetris señaló que se espera que haya a campo unos 3600 drones, aunque el dato aún está muy lejos de Brasil, que ya tienen 30.000 unidades trabajando a campo. El vaso medio lleno es que eso marca el pulso que viene en cuanto a la adopción de estos implementos que pueden costar la 1/4 parte de un equipo terrestre.

La jugada de marketing que descolocó a más de uno

Uno que conmovió a los visitantes desde la apertura de la expo fue el empresario Gastón Ricardo, del Grupo GR, que apostó a una idea de marketing tan simple como potente: convertir una necesidad agronómica en una oferta comercial de alto impacto. La promoción de entregar un tractor Bull con la compra de una sembradora Indecar funcionó como un golpe de efecto en la muestra y como una forma de sintetizar, en una sola acción, el nuevo posicionamiento del grupo. La empresa no busca mostrarse solo como fabricante de sembradoras, sino como un jugador capaz de ofrecer una solución integral para el trabajo en el campo.

La movida también le permitió a Indecar diferenciarse en un mercado muy competitivo, donde las marcas suelen pelear por tasa, trayectoria o volumen de unidades. Ricardo eligió otro camino: disputar atención con una propuesta que sorprende y que, al mismo tiempo, tiene lógica técnica y económica porque no alcanza con tener una buena sembradora si detrás no hay un tractor preparado para acompañarla. Entonces, en lugar de explicar ese concepto solo desde la ingeniería, la empresa lo tradujo en una acción comercial concreta y fácil de entender.

De esta manera, Ricardo tomó un problema real -el descalce entre la demanda hidráulica de las sembradoras grandes y la oferta de muchos tractores del mercado- y lo convirtió en una promoción no sólo busca generar ventas durante la feria, sino también instalar la marca Bull. Según el mismo contó, a veinte años de la fábrica, Ricardo quiso que Expoagro fuera el escenario para mostrar que su marca de sembradoras sigue apostando a innovar no solo en el fierro, sino también en la forma de venderlo.

Una charla sobre la energía y el petróleo en medio de la feria

El tema del momento, la energía, no podía estar ausente en esta feria a campo. Alberto Salerno, Gerente Comercial de Puma Energy, charló con PERFIL sobre el momento de tensión que se vive en el mundo por la escalada del precio del petróleo sin embargo dejó en claro que, el haber dejado la Argentina de ser un comprador de petróleo a un vendedor de energía, le permite ubicarse en un papel distinto frente a la crisis. En ese contexto, el mapa energético global empezó a mirar con más atención a productores emergentes capaces de ganar escala y ofrecer suministro más estable, entre ellos la Argentina.

Sobre ese telón de fondo Salerno planteó que la compañía busca consolidarse en la Argentina apoyada en activos industriales y logísticos que le permiten jugar un rol más amplio en la cadena. “Trafigura tiene una refinería en Bahía Blanca. Hemos invertido mucho y la verdad es que cada vez producimos más”, señaló.

El ejecutivo también vinculó ese posicionamiento con el nuevo lugar que empieza a ocupar la energía en la economía argentina. “Estamos metiendo nuestros negocios también en la parte upstream. Tenemos ciertos convenios con empresas con temas de gas. La verdad que seguimos creciendo y consolidando nuestra presencia”, afirmó. En esa línea, remarcó el salto de capacidad de la refinería: “Cuando la tomamos, procesaba algo así como 3.000 metros por mes y ahora estamos haciendo 6.600 de crudo”. Ese movimiento dialoga con un fenómeno más amplio: Reuters reportó que Argentina podría llevar su superávit energético de 2026 a una banda de entre USD 8.500 millones y USD 10.000 millones, apalancada por más infraestructura y mayor capacidad de evacuación desde Vaca Muerta.

Salerno también se refirió al campo, un sector que es gran aliado estratégico de esta compañía que es una de las más nuevas en el área de la energía. En ese sentido destacó la terminal de Campana y una red que combina 400 estaciones de servicio, 45 agros de terceros, acuerdos con Lartigoyen y con ACA, lo que le da a la marca una cobertura fuerte en el corazón productivo del país. La lectura de Salerno es que el campo ya es un socio estratégico para el negocio energético: “Estamos muy contentos y apuntamos 100% a este segmento”.

"Nuestra apuesta es combinar refinación, logística, red comercial y vínculo con el agro para capturar parte de ese nuevo ciclo", resumió Salerno; al tiempo que agregó: “Seguimos creciendo y consolidando nuestra presencia... invirtiendo y creciendo en el país”.

lr