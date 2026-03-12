El uso de inteligencia artificial en el agro podría utilizarse “para minimizar riesgos y eficientizar los procesos”

Con el fin de analizar el avance de la digitalización en el agro argentino y la importancia de gestionar correctamente los datos para mejorar la toma de decisiones y reducir riesgos en la producción, este medio se comunicó con el CEO de Albor, Adrián Bruno.

Adrián Bruno remarcó que el uso de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial permite transformar la gran cantidad de información que genera el productor en conocimiento útil para el manejo del negocio. “Cuando hablamos de inteligencia, Albor hace muchos años que trabaja junto al productor desarrollando soluciones de eficacia y digitalización, en torno a eso y a las registraciones del productor en todo lo que es su ciclo de producción y su ciclo económico, genera información”, planteó.

Cuáles son las utilidades de la IA en el campo

Según desarrolló, el verdadero valor de la tecnología en el agro está en convertir esa información en herramientas concretas para la gestión productiva: “Inteligencia en los datos, justamente, esa información, a partir del trabajo con inteligencia artificial y con el proceso de toma de decisiones, ayudan y acompañan en la gestión de datos para minimizar riesgos”.

Bruno explicó que el objetivo es optimizar la eficiencia de los procesos productivos y brindar más herramientas para decidir en contextos complejos. “Ayudan y acompañan en la gestión de datos para minimizar riesgos y eficientizar los procesos y la toma de decisiones”, sostuvo.

Cada vez se utiliza más inteligencia artificial en Argentina

Asimismo, aseguró que en los últimos años aumentó significativamente la adopción de herramientas digitales entre los productores argentinos: “El nivel de adopción en Argentina ha ido creciendo muchísimo”.

Además, el entrevistado destacó que el uso de estas tecnologías ya no está limitado a grandes empresas agropecuarias. “Incluso la adopción, no estamos hablando ni de grandes ni de productores chicos, hoy está, digamos, en la mirada de todos los productores en entender cómo puedo registrar mejor lo que yo hago”, expresó.

Luego, manifestó que existe una creciente conciencia sobre la importancia de registrar información productiva para mejorar los resultados de cada campaña: “Registrar toda esa información que el productor recaba día a día arriba del lote tiene sentido y un para qué”.