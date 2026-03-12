Expoagro: “El desafío hoy es seguir ampliando la producción de alimentos en lo que es agricultura”

El ingeniero agrónomo y productor agropecuario, Bruno Riboldi, evaluó en Canal E la actualidad del sector y destacó el optimismo que predomina entre los productores, aunque remarcó que todavía existen desafíos estructurales para mejorar la competitividad.

Durante la Expoagro, Bruno Riboldi destacó la magnitud del evento y el crecimiento del ecosistema tecnológico vinculado al agro. "El evento es muy grande, hay más de 700 empresas exponiendo, mostrando sus servicios y sus productos", planteó.

Cuáles son las marcas presentes en el evento

También subrayó la diversidad de soluciones tecnológicas disponibles: "Desde marcas enormes de cosechadoras y tractores, hasta marcas de repuestos o marcas de Agtech". Respecto del contexto actual, afirmó que, "la verdad que es enorme y es un gran año para el campo".

Sobre los retos del sector, Riboldi mencionó la necesidad de aumentar la producción. "Creo que el desafío hoy es seguir ampliando la producción de alimentos en lo que es agricultura, más que nada, soja, maíz, trigo", sostuvo.

Las dificultades económicas de los últimos años interfirieron en la inversión del campo

Además, explicó las dificultades económicas de los últimos años: "Fueron años duros en donde estuvo difícil crecer". Y agregó: "Eso hace que el productor agropecuario, al no tener excedentes, no pueda invertir".

En ese contexto, el entrevistado comparó la evolución productiva con Brasil. "Argentina hace 20 años producía lo mismo que Brasil y hoy ellos producen el triple", expresó. Sin embargo, también propuso una visión estratégica regional: "Brasil es un monstruo productivo".

Uno de los puntos que destacó fue la incorporación de tecnología y maquinaria: "Hay mucha entrada de maquinaria nueva, hay mucha incorporación de tecnología". En este contexto, subrayó una mayor oferta de equipamiento: "Antes tenías un modelo de motosierra y hoy tenés siete modelos de motosierra".