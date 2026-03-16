La ley de semillas sin definiciones: "Tenemos menos programas de mejora de genética que en otros países"

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, analizó para Canal E la falta de actualización normativa, el impacto en la inversión tecnológica y las variables que hoy condicionan al mercado de granos y fertilizantes en Argentina.

Javier Preciado Patiño explicó que el debate gira en torno a la necesidad de generar incentivos para la investigación genética y biotecnológica. "Siempre hay una tensión entre la industria obtentora de semillas, que busca que la investigación que hacen sea remunerada para que estimule la investigación y la inversión", planteó.

Las regulaciones y su impacto en el crecimiento

Además, cuestionó el marco regulatorio vigente: "Un marco legal bastante débil nos lleva a que, en el caso más importante que tenemos, que es la soja, no tengamos toda la tecnología que hay disponible en otras regiones".

Patiño también advirtió sobre el atraso tecnológico. "Tenemos menos programas de mejora de genética que en otros países", sostuvo. Respecto al contexto internacional, señaló que, "hay un compromiso del Gobierno argentino con los Estados Unidos para adherir a un convenio internacional sobre propiedad intelectual en semillas".

Por qué no llegan inversiones

Asimismo, planteó que la falta de protección de la propiedad intelectual desalienta inversiones: "Estamos hablando básicamente de limitar lo que sería un uso propio exagerado y extendido, que desmotiva la inversión en conocimiento".

El entrevistado se refirió al dilema productivo. "O seguimos así o, de una vez por todas, cambiamos a algo más parecido a lo que pasa en Brasil o en Estados Unidos", expresó. Luego, vinculó el debate con el potencial productivo: "¿Querés seguir con 48 millones de toneladas o querés una Argentina que produce 62 millones de toneladas gracias a tener un mejor rendimiento?".

A su vez, subrayó el mercado de fertilizantes y el impacto del contexto internacional en los costos: "Tenemos una ventana todavía de 15 días para decidir la importación de urea". Además, explicó la dinámica del negocio: "El grueso de la importación va de junio a octubre, el 80% de todo lo que se importa va en este lapso".