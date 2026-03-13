El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, habló con Canal E y destacó el rol estratégico de Expoagro, analizó la agenda del campo y se refirió al debate sobre la ley de semillas y UPOV 91, además de plantear las principales demandas productivas del sector.

Para Carlos Castagnani, Expoagro representa mucho más que una exposición tecnológica. “Yo creo que es un evento tradicional, muy importante, especialmente para el sector, para el productor, donde ahí podemos observar la última tecnología en lo que es maquinaria”, planteó.

La importancia de Expoagro para promover el diálogo

Además, subrayó que el evento permite un intercambio directo entre productores, bancos y autoridades: “También es un encuentro con autoridades, porque gran parte de los funcionarios a nivel nacional visitan la muestra y donde hay una oportunidad de tener un diálogo”. En ese marco, resumió que el impacto de la muestra trasciende lo estrictamente productivo: “Así que yo creo que Expoagro es algo muy importante y necesario para el campo”.

Castagnani también se refirió a la percepción internacional sobre el agro argentino y el potencial que tiene el país para crecer en producción y exportaciones. “El clima y la tierra nos han bendecido con una de las mejores tierras del mundo, donde la carne nuestra es conocida, pero también tenemos la lana de la Patagonia, los limones de Tucumán, la yerba mate, o sea, tenemos producciones muy importantes y muy conocidas a nivel mundial”, afirmó.

Los desafíos detrás del potencial del agro

Asimismo, consideró que ese potencial debe transformarse en mayor producción y competitividad: “Este potencial que ahora se transforma en un desafío, para que lo que es la carne nos desafíe a aumentar la producción, y lo que es tecnología y genética, bueno, en los animales y también en lo que es la parte agrícola”.

Uno de los ejes centrales de la agenda del campo es la discusión sobre la actualización de la ley de semillas y la posible adhesión al convenio UPOV 91. “Nosotros dejamos unos puntos que fueron consensuados por las cuatro entidades y también con CRIA y AAPRESID, porque hay puntos que tenemos diferentes miradas y la mejor manera de poder caminar juntos es evaluarlo, debatirlo y consensuar”, mencionó el entrevistado.

En ese sentido, adelantó que el Gobierno analizará los planteos del sector. “La Secretaría se comprometió en estudiar la propuesta o puntos que dejamos para que sean estudiados y en breve, no creo que pase más de una semana, ya empezar a trabajar con mesas de trabajo, pero técnicas”.