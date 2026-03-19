Argentina podría enviar buques a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

El canciller Pablo Quirno no negó que Argentina podría mandar buques de su Armada a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. “En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones televisivas, pero agregó que eran “rumores” las versiones que se conocieron en las últimas horas sobre el envío de barcos, sin descartar totalmente esa posibilidad.

Según la Agencia Noticias Argentinas, las palabras del canciller se sumaron a los de Javier Lanari, secretario de Comunicación, quien afirmó que la Argentina dará “cualquier ayuda” que necesite Estados Unidos. “Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren, se dará”, explicó en declaraciones al diario español El Mundo cuando le consultaron si nuestro país iba a mandar tropas a Medio Oriente.



El 9 de marzo pasado, el presidente Milei, en una entrevista para Radio Now, remarcó que “es de esperar que la guerra tenga un corto alcance, y en paralelo el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia al mismo tiempo que por decantación caerá Cuba. No es ni más ni menos una situación transitoria”.

Irán busca vengar a su jefe de seguridad y no muestra señales de retroceso

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Y agregó que “la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte, donde China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y que ensucian su nombre, caerán. A diferencia de distintos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo, aquí lo que importa, desde las perspectivas de Estados Unidos, es pura y exclusivamente la geopolítica”.

El mandatario afirmó que “hay un movimiento de Estados Unidos de afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas. Y otra parte tiene que ver con el terrorismo internacional, donde Irán no solo que estaba enriqueciendo uranio de una manera verdaderamente profunda, no normal, estaba desarrollando material nuclear”.

Y no dudó en alabar a su colega estadounidense: “Si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar, con lo que implica, en términos de riesgo, no solo para la zona de Medio Oriente, sino para el resto del mundo. Porque además Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional donde tiene vínculos”.

Sobre el rol de nuestro país en este conflicto, Milei indicó que “Argentina está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de ochenta años”.

“El régimen iraní parece estar intacto, pero muy debilitado”, aseguró la directora de Inteligencia de Estados Unidos

Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional estadounidense, declaró este miércoles 18 de marzo que el “régimen iraní parece estar intacto, pero muy debilitado debido a los ataques contra su liderazgo y sus capacidades militares. La comunidad de inteligencia estima que, si un régimen hostil sobrevive, probablemente intentará reconstruir sus fuerzas militares, misiles y vehículos aéreos no tripulados durante años”.

La funcionaria habló ante la Comisión de Inteligencia del Senado en una audiencia sobre amenazas globales. Gabbard explicó que, antes del comienzo de las operaciones militares estadounidenses e israelíes a fines del mes pasado, la comunidad de inteligencia calculó que “Irán estaba intentando recuperarse de los graves daños sufridos en su infraestructura nuclear durante la Guerra de los Doce Días y seguía negándose a cumplir con sus obligaciones nucleares”.

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Por su parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, advirtió que “Irán está adquiriendo experiencia en estas tecnologías de propulsores más grandes y potentes a través de su programa llamado de Vehículos de Lanzamiento Espacial”, señalando que “si no se les pone freno tendrían la capacidad de lanzar misiles hasta el territorio continental de Estados Unidos”.

HM/DCQ