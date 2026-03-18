Caso Embajada de Israel: “Frente al terrorismo no puede haber tregua”

Marcelo Longobardi recordó en su programa en NET TV el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, al cumplirse 34 años del ataque, y combinó su experiencia personal con la actualidad política.

Atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992

“Ayer se cumplieron 34 años del atentado a la Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires, ocurrido en 1992, todos nos acordamos qué hacíamos ese día”. Al reconstruir ese momento, relató su situación laboral de entonces: “Yo en esa época trabajaba en Radio Libertad y en Canal 9, había tenido una etapa en Radio del Plata. Un día Romay me agarró del cogote y me dijo ‘te vas de Radio del Plata o te echo del canal’”.

“Radio del Plata era de un señor llamado Hernando Pérez y yo tuve que decirle: ‘Mire señor Pérez, yo tengo un contrato de cinco años, pero a mí me quieren echar del canal, ¿qué hago?’”, continuó.

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Atentado a la Embajada de Israel: cómo fueron las primeras 24 horas del ataque en Buenos Aires

En ese mismo recuerdo, agregó: “Pérez me miraba y yo pensaba ‘a este pibe…’, aparte yo era muy jovencito. Romay había comprado la radio y quería que toda la gente de Canal 9 fuera a la radio”.

Uno de los atentados más graves del país.

Luego, situó el momento exacto del atentado: “Ese día, Niembro (mi compañero) y yo almorzamos juntos en un restaurante llamado 05, no me olvido más, que había funcionado como bar nocturno y al mediodía era restaurante. No sé por qué terminamos almorzando ahí, frente a la plaza de Vicente López”. “La explosión de la Embajada ocurrió mientras estábamos ahí, no escuchamos nada y estábamos a diez cuadras. Cuando salimos vimos la columna de humo”, recordó.

Y añadió sobre su reacción inmediata: “Yo visité el lugar ese día y al día siguiente, instinto periodístico”. En ese marco, vinculó el recuerdo con la actualidad política: “Ayer hubo un acto donde estuvo el presidente Milei y ratificó su idea de que no puede haber tregua con el terrorismo”. “Dijo que la Argentina es socia de Israel en razón del combate del terrorismo”, señaló. “‘Frente al terrorismo no puede haber tregua’, dijo el presidente”. Longobardi, por su parte, concluyó: “Así se recordó ayer este trágico día para la Argentina”.

BR