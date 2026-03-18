Tras la polémica declaración indagatoria de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Cuadernos, el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, salió a confrontar a la exmandataria luego de que esta lo vinculara a un presunto armado de la causa en la que se la acusa de ser jefa de una asociación ilícita.

"Una vez más, la expresidenta intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones", aseveró el mandatario salteño a través de sus redes sociales y agregó: "Hace poco, un exdiputado nacional de La Cámpora fue imputado por crear cuentas falsas para difamarme, escondido cobardemente en perfiles falsos. Hoy hace lo mismo en Comodoro Py".

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En su declaración, CFK se refirió a Sáenz sin nombrarlo, al hacer referencia a una publicación del periodista Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, de 2019, en la cual este denunciaba presuntas maniobras de extorsión vinculadas al falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, en las que el falso abogado habría sido el "recaudador" de este último para el ahora gobernador.

En su descargo, Sáenz agregó: "Voy a refrescarle la memoria a usted y a Mayra Mendoza, que en esa época era diputada nacional y seguramente se olvidó o finge demencia porque le conviene. En este video, el juez Ramos Padilla habla sobre mí en la Cámara de Diputados de la Nación".

El gobernador salteño acompañó su publicación de un video en el que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla realiza una exposición en la Comisión de Libertad de Expresión en 2019, donde desvincula a Sáenz de la causa y remarca que el funcionario, en aquel momento intendente de la ciudad de Salta, no había tenido participación en los hechos investigados.

"El intendente de Salta apareció en las publicaciones los primeros días. Se presentó inmediatamente, acompañó su celular y se despejó cualquier duda que había sobre él. (...) Todos y cada una de las personas involucradas pueden hacer también, como hizo el intendente de Salta, y presentarse en el juzgado y hacer las aclaraciones pertinentes", indicó Padilla en aquel momento.

"Esto se va a terminar": la trastienda de la encendida declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py

"Un baño de humildad le vendría bien. No espero que pidan disculpas, pero sí que tenga la grandeza de dar un paso al costado del PJ. No puede ser el juguete de su hijo y sus amigos. Que la historia la juzgue", concluyó el gobernador salteño en una dura crítica a la expresidenta.

En febrero de este año, Sáenz ya había cuestionado a Cristina Kirchner por continuar manejando los hilos del Partido Justicialista (PJ) desde la prisión domiciliaria que se encuentra cumpliendo en San José 1111, como consecuencia de la condena recibida por la causa Vialidad.

"La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo, desde Buenos Aires, las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones. ¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta? ¿Por qué, Sra. Cristina decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados?", cuestionó previamente el funcionario.

AS/ff