Fotos: Pablo Cuarterolo

Con una fuerte muestra de apoyo de su militancia, Cristina Fernández de Kirchner declara este martes por la mañana ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 en el marco de la Causa Cuadernos. Desde muy temprano, cientos de seguidores se concentraron en la puerta de su departamento, en el barrio porteño de Constitución, donde la esperaron desde las 7 con banderas, pasacalles y pintadas callejeras recién hechas.

La concentración en la esquina de San José y Humberto Primo se mantuvo durante su traslado hacia los tribunales de Comodoro Py. La audiencia comenzó pasadas las 9:20 y se espera que se extienda durante varias horas, luego de que los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazaran los pedidos de nulidad presentados por la defensa.

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El lunes por la tarde, Cristina Fernández de Kirchner publicó un tuit en el que afirmó: “Como no hay pan, dan circo”; cuestionando que los sectores mediáticos cercanos al macrismo y al mileísmo estaban reclamando una imagen presencial de los imputados con el objetivo de desviar la atención de los problemas y escándalos que atraviesa el gobierno.

La manifestación se concentra de forma pacífica junto a organismos de Derechos Humanos y agrupaciones del PJ, quienes denuncian una "persecución política" y exigen la liberación de Cristina Kirchner.

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