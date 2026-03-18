Sergio Berni, actual senador de la provincia y exministro de Seguridad, brindó una entrevista este martes por la noche en la que habló sobre la interna peronista, aseguró que Axel Kicillof "va a ser presidente", comparó a Cristina Kirchner con San Martín, reivindicó la figura de Miguel Ángel Pichetto negando que fuera traidor, valoró la figura de Karina Milei como líder de un movimiento político, se refirió al "papelón" de Milei en el marco de la guerra en Irán y se despachó contra Alberto Fernández, Juan Grabois, Sergio Massa y Victoria Villarruel.

Berni habló de la interna de Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Berni visitó el programa de Tomás Rebord, “Hay algo ahí”, donde se refirió a la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. “El peronismo estaba saliendo de ese estrés postraumático que nos dejó Alberto Fernández, que lo dejó al peronismo en un estado de shock, y en el medio surgió esta interna a mi criterio ridícula que lo peor que le pasó es que se cortó al medio del camino. Hubiera sido bueno que fuéramos a una interna: el sector de Axel, el sector de Cristina, el sector que hubiera querido competir, pero que compitan y que expliciten lo que quieren para el peronismo y de ahí salir a un proyecto común”, lamentó.

Luego reconoció que, aunque él apoya a la expresidenta, Axel “es un gran candidato, va a ser presidente de la Nación, pero tiene que fortalecer su liderazgo en la provincia de Buenos Aires, porque esta interna está haciendo estragos en la provincia de Buenos Aires, aparecieron muchos factores que no son del peronismo, que vienen del FREPASO inclusive. El peronismo hoy hace negocio no mostrando las cartas. ¿Cuál es la forma de mostrar las cartas? Vamos a una interna”, insistió.

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En ese punto, señaló que “los peronistas sabemos que el que gana conduce y el que pierde acompaña, pero cuando no hay internas, el que gana en esa especulación no conduce y el que pierde no acompaña. Axel es un gran candidato que tiene que conducir el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y tiene que concentrar el poder en la provincia de Buenos Aires y alinear a toda esa tropa de librepensadores que están haciendo su propio partido a costa de destruir lo que queda del peronismo”, exigió.

Sergio Berni reivindicó a Cristina Kirchner y la comparó con San Martín y Rosas

El legislador se refirió a la declaración que prestó el pasado martes Cristina Kirchner por la causa Cuadernos, señalando que ese es el costo “que se paga por defender los intereses de la Nación, los intereses de las grandes mayorías, estos son los costos. No le pasó solamente a Cristina, uno cuando relee la historia ve que San Martín terminó exiliado en Francia y Rosas en Inglaterra”, ejemplificó.

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“Uno ve una persona como Cristina, con mucha fuerza, con mucho coraje, que no se arrodilla ante los intereses que ponen en jaque a la Nación y eso nos fortalece a toda la militancia”, valoró.

Berni alabó a Karina Milei

Consultado por el actual Gobierno, Berni elogió a la hermana del presidente Javier Milei: “Este Gobierno tiene conducción, que rescato. No estoy de acuerdo en nada, pero hablando de conducción me parece que Karina Milei es una persona que ejerce la conducción de su espacio político, sin ninguna duda. ¿Javier Milei a quién reconoce como jefe? No solamente hay que serlo sino también parecerlo. Y Karina lo es y lo parece”.

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En ese punto, advirió que varios proyectos que él había presentado fueron llevados a cabo por La Libertad Avanza: “Muchas acciones o proyectos que presentó este Gobierno los vengo reclamando hace más de 10, 15 años: la baja de imputabilidad que mi espacio político no supo interpretar lo que estábamos diciendo y este Gobierno lo puso en funcionamiento, pero muy mal hecho, porque la ley es pésima. Porque no es solamente bajar la edad de imputabilidad, había que reformar muchas cosas de una ley que es de la época de la dictadura”, matizó.

Berni desestimó a Sergio Massa y Alberto Fernández como dirigentes peronistas

En la misma entrevista emitida por el streaming Blender, cuando le preguntaron por la posibilidad de que Sergio Massa se presente como candidato, Berni acotó que “es una cuestión del Frente Renovador. Yo estoy hablando del peronismo. Uno de los problemas que tuvo el peronismo es que dos de los últimos candidatos no vienen del peronismo, llegaron desde afuera del peronismo. Massa es Frente Renovador y Alberto Fernández también. No olvidemos que Alberto Fernández cuando asumió dijo: 'Me siento más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdaderas peronistas'. A confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que sé es que Axel Kicillof es un gran candidato”, comparó.

La reivindicación que Berni hizo de Miguel Ángel Pichetto

Sobre el retorno de Miguel Ángel Pichetto al peronismo, el legislador reconoció: “Es un hombre de Estado que tiene convicciones, las banca y me parece que son dos cualidades típicas de un peronista. Lo considero leal porque mientras estuvo en nuestro espacio político hizo una gran defensa de la 125, por ejemplo. El hombre no claudicó, hizo lo que tenía que hacer, plantó una bandera de lealtad y dignidad. Después la vida, la expulsión del partido peronista y todas esas cuestiones lo llevó adonde lo llevó, pero me parece que la grandeza de haber ido a visitar a Cristina habla de su condición como ser humano, su condición como peronista”.

El mito de la falta de oposición

Cuando le preguntaron sobre la "traición" de Pichetto al peronismo tras haber sido compañero de fórmula de Mauricio Macri, añadió: “Me parece que la lealtad de Pichetto es eso: ser consecuente con lo que piensa. Ahora está entendiendo que este Gobierno no está dando los frutos que muchos entendían que iba a dar, que, al igual que él, muchos se comieron la curva. Yo siempre digo: este es el primer Gobierno de Milei, pero es el segundo de Macri y el tercero de Menem, ¿entonces por qué vamos a tener resultados distintos?”, analizó.

Las diferencias de Berni con Juan Grabois

Cuando le consultaron su opinión sobre el diputado nacional y dirigente social Juan Grabois, Berni dijo estar posicionado diametralmente opuesto a las ideas de izquierda y reconoció: “No comparto nada con él. Estoy en la vereda de enfrente. Lo respeto como un gran militante. Tiene compromiso con la gente, tiene una mirada humanista, cosa que los médicos entendemos, pero políticamente no coincidimos”.

Berni cuestionó a Victoria Villarruel y Javier Milei

Cuando le preguntaron al senador provincial por Victoria Villarruel, entendiendo que comparte algunos valores, Berni se distanció y recordó que “es la vicepresidenta de la Libertad Avanza, primero tiene que resolver sus problemas internos y su identidad de concepción. Yo soy un soldado y Villarruel es hija de un militar, pero ella es vicepresidenta de la Libertad Avanza”.

Finalmente, Berni se refirió a las declaraciones del presidente Milei contra Irán y no dudó en cuestionarlo: “Puede decir lo que quiera, lo que no puede hacer es atribuirse funciones que no le competen. Milei, en ese delirio que tiene de declararle la guerra a todo el mundo vía las redes sociales, se olvida que la única institución que puede declarar la guerra en Argentina es el Congreso de la Nación. A veces se sobregira y emite esas cosas".

"Si el Gobierno dice que estamos en guerra con Irán, y dice que es un Gobierno terrorista —no estoy defendiendo a Irán—, ¿se enteró Milei que a la Argentina llegó el vicepresidente de Irán, entró al país en calidad de turista, se fue a Ushuaia, pasó todos los controles...? Un país del que dicen que estamos en guerra y nadie se enteró en el Gobierno... Imaginate si estamos en condiciones de decir tamaña frase. Me parece un papelón, como otros tantos”, cerró.

HM/ML