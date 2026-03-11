Encuesta de gobernadores en Argentina: Poggi y Orrego arriba, Kicillof entre los peores en marzo

CB Global Data presentó su ranking mensual de imagen positiva de gobernadores argentinos para el período marzo 2026. La lista está encabezada por dos gobernadores de la región de Cuyo, Claudio Poggi, representante de San Luis, quien recolectó un 58,5% de imagen positiva, mejorándola un 2,3% respecto de la medición de febrero. Su homólogo en San Juan, Marcelo Orrego se ubica en el segundo lugar. A pesar de perder popularidad respecto del mes anterior, pudo ubicar su aprobación en un cómodo 58%. Osvaldo Jaldo es quien cierra el podio con un 56,7% de tucumanos que aprueban su imagen.

Ranking de imagen positiva Gobernadores

Los tres representan un fenómeno particular en Argentina. Poggi llegó al poder en 2023, tras romper la hegemonía de más de 40 años de los Rodríguez Saá. Orrego terminó con dos décadas del peronismo sanjuanino. Jaldo consolidó el poder después de la interna del peronismo tucumano. Los tres significan en sus respectivas provincias, un sentimiento de representación, luego de años de alternancia baja o nula. En ese sentido, este tipo de momentos políticos genera “bono de gobernabilidad”, es decir, una etapa inicial de aprobación alta.

Claudio Poggi (San Luis), el gobernador mejor rankeado

A eso se suma que los sistemas políticos de San Luis, San Juan y Tucumán son territoriales y cercanos. Los gobernadores tienen más presencia directa en la gestión y en la agenda local, lo que suele mejorar la percepción pública. A diferencia de distritos grandes, el debate suele centrarse en temas muy locales como obras, empleo público, minería o seguridad. Cuando el gobernador se muestra activo en esos temas, la aprobación suele subir.

Los únicos cuatro gobernadores que recolectan más imagen negativa que positiva son aquellos que se encuentran al fondo del ranking. En el puesto 21 se ubica Ricardo Quintela, de La Rioja, con 48% de desaprobación sobre un 47,7% de imagen positiva.

Lo sigue Axel Kicillof, con 50,7% de imagen negativa y una disminución de apoyo del 1,3%. Alberto Weretilneck de Rio Negro y Gustavo Melella de Tierra del Fuego culminan la lista con un 51,1% y 51,6% de desaprobación respectivamente.

A grandes rasgos, los principales puntos de conflicto de estos gobernadores se dan con la agenda política nacional. A excepción de Buenos Aires, las otras tres provincias se ven directamente afectadas por el debate respecto de la Ley de Glaciares, que promueve el oficialismo, y que obliga a los gobernadores a pronunciarse a costas de contentar solo a algunos. Esta agenda pone en puja temáticas de uso y preservación de recursos naturales, pero también de creación de puestos de trabajo necesarios y oportunidades de crecimiento económico propio sin necesidad del Estado nacional como mediador.

Sin embargo, el caso de Melella alerta particularmente. En solo dos meses, tuvo una pérdida de 6,4 puntos porcentuales de imagen favorable. En comunicación con PERFIL, Cristian Buttié, director de CB Consultora, indicó que la apatía de la población provincial hacia la política se ve en alza. Esto se da principalmente por la crisis en la industria electrónica que azota a Tierra del Fuego, lo cual estaría alejando al electorado tanto de su gobernador como del gobierno nacional.

Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) en el puesto 22 del ranking

En cambio, en la provincia de Buenos Aires, la lógica funciona diferente. En principio, su tamaño y cantidad de población la lleva a estar altamente polarizada. Además, los problemas estructurales como inseguridad, pobreza y crisis social son los medidores para calificar la gestión de Axel Kicillof. Aunque en estos casos la aprobación suele ser más baja, la imagen del gobernador se ve afectada por tensiones dentro del peronismo que se suman a las críticas de la oposición y amplían el frente de cuestionamientos.

Jorge Macri, se ubicó en el puesto 20. El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apenas superó su imagen negativa de un 47,9% con un 48,6% de aprobación. La disminución de apoyo respecto del mes anterior fue de 2,1%.

Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) en el puesto 20 del ranking

De las 24 provincias que conforman la Argentina, solamente 7 han apreciado la imagen de sus gobernadores. En ese contexto, Buttié fue consultado respecto de una línea explicativa, que permita analizar el aumento de aprobación en provincias de tamaños y poblaciones variables como Salta, Neuquén o Entre Ríos. “No se observa ningún patrón de conducta general en el aumento de la imagen de esos gobernadores, sino mas bien se identifica en acciones particulares de cada uno”, respondió.

En ese sentido, se pueden destacar obras viales en Neuquén, el aumento salarial docente en Entre Ríos o el arreglo salarial del personal policial con Pullaro en Santa Fe, como ejemplos de políticas locales que promueven a la población a apoyar al dirigente por sentirse escuchados y atendidos.

Situando a la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe como los cinco principales distritos, se evidencia que solo el gobernador de Santa Fe logró mejorar levemente su imagen. Siguiendo en la misma línea, según el consultor, esto no responde a un fenómeno vinculado con el tamaño, sino a “cuestiones de coyuntura local de cada provincia”.

En conclusión, a modo de análisis, se observa que existen provincias con una mayor dependencia del contexto nacional. En estos casos, la percepción sobre los gobernadores tiende a ser más negativa, ya que enfrentan mayores dificultades para dar respuesta a la situación interna de sus distritos en un escenario económico nacional igualmente complejo. Esta dependencia no solo limita los recursos disponibles para la gestión provincial, sino que también amplifica el malestar social generado por la crisis, lo que termina impactando en la evaluación pública de sus mandatarios.

El ranking Federal de Intendentes

Los tres intendentes con mejor valoración este mes por sus vecinos son Matías Stevanato (Maipú), quien lidera el ranking con un 61,4% de imagen positiva; seguido por Leonardo Stelatto (Posadas), con 60,5%; y en tercer lugar Jorge Jofré (Formosa Capital), con 59,5% de aprobación.

En el otro extremo, los intendentes peor calificados en marzo de 2026 son Walter Cortés (Bariloche), con un 36,1% de imagen positiva; seguido por Emiliano Durand (Salta Capital), con 36,8%; y Armando Molina (La Rioja Capital), con 37,5% de aprobación.

Ranking imagen positiva intendentes federales

Respecto a las variaciones con la medición anterior, el intendente que mostró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Mariano Gaido (Neuquén Capital), con un incremento de +1,7 puntos porcentuales. Por su parte, la mayor caída correspondió a Claudio Polich (Corrientes Capital), con una disminución de -2,0 puntos en su nivel de aprobación.

El ensayo fue realizado bajo la técnica de recolección CB CAWI Research, de manera virtual, con un error de muestreo ubicado en +/- 3,7 a 4,1%, entre los días 1 y 5 de marzo de 2026 e incluyo a 24616 personas mayores de 18 años.

RG/DCQ