Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: Israel anunció que mató a un alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán

La guerra en Medio Oriente que comenzó con el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán llegó a su día 17. En las horas previas, Israel lanzó una nueva seguidilla de bombardeos contra el régimen de Mojtaba Jameneí, e Irán atacó Tel Aviv y bases de Estados Unidos en la región.

5.50 hs: Israel anunció que mató a un alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán

El ejército de Israel informó que realizó un ataque “preciso” en el centro de Teherán, en el que murió Gholam Reza Soleimani, comandante de la unidad Basij.

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"El asesinato de Soleimani se suma a las decenas de altos mandos de las fuerzas armadas del régimen terrorista iraní que fueron eliminados durante la operación, y constituye otro duro golpe para los sistemas de mando y control de seguridad del régimen", escribió la fuarza israelí en X.

5.00 hs: China dará ayuda humanitaria a Irán, Líbano, Irak y Jordania

El gobierno de China anunció que brindará asistencia humanitaria a países de Medio Oriente, incluyendo a Irán y Líbano, atacados por Estados Unidos e Israel.

"China decidió brindar ayuda humanitaria de emergencia a Irán, Jordania, Líbano e Irak. Se espera que esto ayude a aliviar la difícil situación humanitaria que enfrentan las poblaciones locales", dijo en conferencia de prensa el portavoz diplomático Lin Jian, según mencionó la agencia AFP.

3.20 hs: Israel anunció una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán y el Líbano

El Ejército de Israel informó que inició una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructuras en Irán y en el Líbano. Es una respuesta al lanzamiento de misiles iraníes hacia territorio israelí.

En ese sentido, "los sistemas de defensa están operativos para interceptar la amenaza", señala el mensaje publicado en Telegram, donde además pidieron a la población que "se ponga a salvo".

LT